Público critica Deborah Secco por figurino usado no programa 'Tá na Copa'

O figurino usado pela atriz Deborah Secco na estreia do programa 'Tá na Copa' gerou diversas críticas do público. Ela estreou como comentarista da Copa do Mundo no último domingo (20), ao lado dos apresentadores Igor Rodrigues, Magno Navarro e do ex-jogador Aloísio Chulapa, garantindo humor e mais descontração para o horário.

O look escolhido por Deborah para o lançamento do programa não agradou os internautas, que fizeram diversos comentários negativos na postagem da atriz no Instagram. A roupa usada pelos integrantes do programa é a mesma, calça bege e camisa social azul, mas Deborah inovou e resolveu usar a camisa cortada como cropped e a calça baixa deixando a calcinha à mostra, de forma proposital.

Algumas celebridades apoiaram a artista e fizeram comentários positivos em sua foto: "Gente que gata", "Golaço!", disseram Sabrina Sato e Fabiana Karla respectivamente.

Na opinião do público, o figurino usado por Deborah não condizia com a ocasião. Alguns chegaram a dizer que o programa não era sobre um desfile de moda e sim sobre futebol. "Não entendi por que tem que estar com a calcinha de fora. Não tem nada a ver com o futebol", dizia um dos comentários na publicação da atriz.