Suspeito de roubo morre após troca de tiros com policial em São Gonçalo

Um policial militar que estava indo em direção ao trabalho, em Itaboraí, nesta segunda-feira (21), interviu em um ataque a condutor para o roubo de uma moto, envolvendo três criminosos na BR-101, próximo ao campo do Urubo, na altura do Boaçu, em São Gonçalo. Ao perceber o roubo, o PM, que estava à paisana e dirigia um veículo não oficial, reagiu, dando início a uma troca de tiros com os criminosos, que estavam fugindo em ouitro veículo, com um deles conduzindo a moto roubada.

De acordo com as informações de policiais do 7ºBPM (São Gonçalo), após eles receberem o comunicado do assalto e da troca de tiros, iniciaram buscas e acabaram localizando um dos acusados que participaram do crime, baleado e já morto, e também a moto roubada. Os outros dois criminosos acabaram conseguindo fugir.

O dono da motocicleta, que é sargento da Marinha, se apresentou na 72ªDP (Mutuá), onde o caso foi registrado e reconheceu o acusado que veio a óbito como um dos autores do roubo, além de comprovar ser proprietário do veículo roubado. O policial militar que reagiu ao assalto não chegou a ser fertido na troca de tiros com os assaltantes.

Após isso, a polícia se encaminhou a comunidade do Urubu, em uma operação para tentar localizar os outros dois acusados. Houve troca de tiros mas não houve feridos, prisões ou apreensões naquela comunidade.