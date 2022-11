São Gonçalo começa a implantar sistema digital de matrículas nas escolas

A Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de São Gonçalo está realizando, nesta semana, um treinamento com diretores e secretários escolares para alimentação do novo sistema de informática que está sendo implementado nas escolas municipais. Os profissionais foram divididos em pequenos grupos, nos horários de manhã e tarde, para evitar aglomerações.

O novo programa visa facilitar o dia a dia das unidades, trazendo informações como ficha do aluno e documentos de forma digital, sem a necessidade de arquivar papéis. Além disso, os responsáveis terão acesso ao boletim de notas e faltas do aluno de forma online, com login e senha de acesso, que ainda serão disponibilizados. A pré-matrícula, que começa no dia 20 de dezembro, já será feita pela plataforma, que começa a ser utilizada no próximo ano letivo.

“Hoje em dia, com a tecnologia, tudo é digitalizado e acompanhado em tempo real. Com as escolas municipais não seria diferente, estamos nos modernizando e aprimorando o nosso trabalho para prestar um serviço com cada vez mais qualidade ao aluno. Com a implementação do sistema, os dados dos alunos poderão ser consultados online, sem a necessidade do papel, trazendo a agilidade necessária para funcionários e responsáveis”, explicou o secretário de Educação, Maurício Nascimento.

Funcionários recebem treinamento | Foto: Divulgação

Para o pleno funcionamento da plataforma, os diretores e secretários escolares estão se empenhando e alimentando o sistema com informações sobre a escola e os alunos que já estão matriculados. Para a diretora do Colégio Municipal Presidente Castello Branco, Luzimere Muniz, esses avanços tecnológicos irão otimizar a vida na escola.

“Creio que toda a rede está ansiosa e confiante com as melhorias tecnológicas que têm chegado até nós! Toda informatização é bem-vinda, principalmente quando facilita o trabalho e a organização. O sistema certamente vai unificar, aproximar a rede e gerar um resultado mais rápido, porque diminuirá as perdas e omissões. Além disso, deixará mais clara e transparente a organização de documentos e pastas”, contou a diretora.