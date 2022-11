Previsão da semana em São Gonçalo e Niterói: dias alternam sol e chuva

O clima em São Gonçalo e Niterói deve permanece quente, porém com grandes chances de chuva em pontos isolados ao longo da semana. Os dados são do Climatempo.

Nesta terça-feira (22), o dia continua como o de hoje, com grande parte da manhã ensolarada e quente, com a presença de nuvens mais pro final da tarde, mas sem chances de chuva. A temperatura mínima é de 20°C, enquanto a máxima chega a 33ºC.

A partir de quarta-feira (23), a temperatura começa a mudar e o tempo fechar um pouco mais. Apesar de ser um dia quente, as chances de chuva são grandes, chegando a 90%. Já na quinta-feira (24), a temperatura deve abaixar, com chuva tanto de dia quanto de noite.

O início do final de semana também deve ser de chuva, tanto na sexta-feira (25), quanto no sábado (26). Ambos os dias prometem ser de sol com muitas nuvens durante a manhã, com períodos nublados e chuva a qualquer hora.

No domingo (27) o dia já deve ser melhor para aproveitar, pois o sol forte volta com máxima de 30°C. As chances de chuva são de 0%.

*Sob supervisão de Cyntia Fonseca