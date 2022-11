Anitta é escolhida a 'Melhor Artista Feminina Latina' no AMA's 2022

A carioca Anitta foi a vencedora da categoria "Melhor Artista Feminina Latina" no American Music Awards 2022. A premiação aconteceu no Microsoft Theater, em Los Angeles, nos Estados Unidos, na noite deste domingo (20).

Disputando com as cantoras Becky G, Kali Uchis, Karol G e Rosalía, a artista levou o troféu e com isso se tornou a primeira brasileira a ser premiada no AMA's.

"Primeiramente queria agradecer todos os meus fãs, vocês são incríveis e sem vocês, e todos meu país, o Brasil, eu não estaria aqui hoje. É a primeira vez que temos um brasileiro vencedor aqui. Segundo, queria agradecer meu time e minha família e a mim mesma, que trabalhei tão duro. E também dedicar esse prêmio aos demais indicados que amo tanto. Becky G, minha amiga que amo tanto e que merece tudo. Rosalia, e todos os demais. Não há vencedor se não há pessoas indicadas aqui por fazer um trabalho maravilhoso. Obrigada!", disse a cantora em seu discurso após ser declarada a vencedora.

Na cerimônia, Anitta cantou as músicas "Lobby", com a participação de Missy Elliot, e "Envolver". Esta última fez com que a artista se projetasse ainda mais pro mundo, chegando ao primeiro lugar no Spotify.