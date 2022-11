Carro sobe na calçada e atinge mulher na Tijuca

Uma mulher de 51 anos foi atingida por um carro, que perdeu o controle e subiu na calçada da Rua Jurupari, na Tijuca, Zona Norte do Rio. O acidente aconteceu no último domingo (21/11).

Segundo relatos de testemunhas, o motorista perdeu o controle do veículo e acabou colidindo com a pedestre e com a fachada de uma academia do bairro. Agentes do Corpo de Bombeiros foram acionados ao local e socorreram a vítima, que foi levada com ferimentos leves ao Hospital Municipal Souza Aguiar.