Atriz Geórgia Quental morre aos 83 anos no RJ

Morreu na manhã do último sábado (19), a atriz e modelo Geórgia Quental, após sofrer uma parada respiratória. A informação foi passada pelo marido da artista, em publicação nas redes sociais da atriz.

Geórgia nasceu em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, no dia 23 de abril de 1939 e se mudou para o Rio de Janeiro ainda bebê. Ela era conhecida por sua beleza clássica, foi modelo e garota-propaganda antes de estrear na televisão, no ano de 1959, no programa de Cauby Peixoto, da TV Continental.

Geórgia também trabalhou como atriz e fez sua estréia em 1967, em "Sangue e Areia", da TV Globo. O currículo de Geórgia é extenso com participação em grandes obras como "A Grande Família" (1972) e "Jogo da Vida" (1981). Ela decidiu encerrar a carreira de atriz logo após atuar em "Araponga", de 1990.

Na manhã deste domingo (20), o corpo de Geórgia foi enterrado no Cemitério Jardim da Saudade, em Mesquita, no Rio de Janeiro.