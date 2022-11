Governo do Estado lança Medalha de Mérito Cultural Alcione nesta segunda-feira (21)

O Governo do Estado lança, nesta segunda-feira (21), às 19h, a Medalha de Mérito Cultural Alcione. A homenagem acontece durante a festa de comemoração aos 75 anos da cantora, na quadra da Estação Primeira de Mangueira. No evento, será realizada a primeira edição da medalha, que vai premiar personalidades do samba.

"Símbolo da nossa cultura, Alcione merece ser celebrada e eternizada por meio da medalha. O prêmio é o primeiro do estado voltado exclusivamente para o samba e é uma homenagem também aos cantores, compositores e produtores culturais", explicou o governador Cláudio Castro.

A cerimônia será dividida em dez categorias e vai premiar desde artistas renomados até revelações. Também terão prêmios para produção cultural e projetos que foram destaques este ano.

Categorias e indicados:

- Sambista:

Nei Lopes

Teresa Cristina

Sombrinha

- Revelação:

Vinny Santa Fé

Renato da Rocinha

Nego Alvaro

Arlindinho Cruz

Marcele Mota

Wic Tavares

- Cantora:

Ana Costa

Teresa Cristina

Marina Íris

Maria Menezes

Dorina

-Cantor:

Diogo Nogueira

Toninho Geraes

Alexandre Pires

Desengaiola

Mingo Silva

Adriano Serafim

Marquinhos Sathan

João Cavalcanti

- Compositor:

Moacyr Luz

Manu da Cuica

Nego Alvaro

André Renato

Toninho Geraes

-Músico:

Gabriel de Aquino

Carlinhos 07 Cordas

João Martins

Paulão 07 Cordas

Luiz Augusto Guimarães

Luiz Felipe de Lima

- Musicista:

Samara Líbano

Thaís Bezerra

Luciana Rabelo

Layse Sapucahy

- Produtor cultural:

Wanderson Luna

Jonathan Raymundo

Pedro Oliveira

Marquinhos de Oswaldo Cruz

Robson Lo Bianco

- Projeto destaque 2022:

Terreiro de Crioulo

Roda de Samba da Glória

Balaio Bom

Arteiros da Glória

Samba Social Clube

MARES

Fliportela

Serviço

Lançamento da Medalha de Mérito Cultural Alcione

Data: Segunda-feira (21/11)

Horário: 19h

Local: Quadra da Estação Primeira de Mangueira - R. Visc. de Niterói, 1072 - Mangueira