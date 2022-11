Dia Nacional de Combate à Dengue terá ação no Centro de São Gonçalo

Em comemoração ao Dia Nacional de Combate à Dengue, lembrado no dia 20 de novembro, agentes do grupo Informação, Educação e Comunicação (IEC) da Vigilância Ambiental da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo vão realizar ação de conscientização no Centro da cidade. A atividade vai acontecer na Praça Luiz Palmier (popular Praça da Marisa) nesta segunda-feira (21), a partir das 9h.

Com distribuição de panfletos explicativos sobre a doença, os agentes também vão expor alguns mosquitos da espécie Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. “Estamos com as doenças sob controle em São Gonçalo, mas não podíamos deixar passar essa data em branco. Os agentes do IEC já realizam esse trabalho em praças, inclusive com palestras, durante todo o ano, também em igrejas, associações, escolas e eventos”, disse o diretor da Vigilância em Saúde Ambiental, Edson Vieira.

O controle das doenças pode ser explicado pelo trabalho dos agentes do IEC e pela pulverização de inseticida para eliminar o mosquito, que também acontece durante todo o ano. As ações são realizadas através do trabalho das motofogs. Os locais de aplicação do inseticida são definidos pelo setor de Vigilância Epidemiológica, que aponta os locais com maiores notificações das doenças.

Outro trabalho realizado pelas equipes da Vigilância em Saúde Ambiental é a visitação nas casas pelos agentes de controle das arboviroses, que orientam os moradores sobre os possíveis criadouros do mosquito e como eliminá-los. Os agentes também aplicam larvicidas em ralos, caixas d’água, tonéis, calhas e onde mais pode ser um local para a reprodução do mosquito. Se encontram larvas, fazem a eliminação e/ou aplicam larvicidas, colocam telas nas caixas d’água e armadilhas para capturar os ovos, larvas e mosquito adulto.

Apesar do trabalho, os agentes ainda encontram focos nas residências e comércios, principalmente em caixas d’água sem tampas. A população também precisa colaborar, vigiar e eliminar, constantemente, os locais que facilitam a reprodução do mosquito (principalmente acúmulo de água limpa) e os seus focos.

Para manter a casa longe dos vetores, é importante limpar calhas e ralos, tapar caixas d’água, colocar garrafas e recipientes com a boca para baixo, preencher os pratos de vasos de plantas com areia, manter lonas de materiais de construção e piscina sempre esticadas, guardar pneus velhos, manter tonéis e latões fechados. Vale lembrar que qualquer gota d’água pode se tornar criadouro do mosquito

A Vigilância Ambiental também tem o pronto-atendimento. Qualquer cidadão pode ligar para o setor e pedir uma visita nos casos de infestação de qualquer vetor. Os pedidos são atendidos, em média, em uma semana. Nesses casos, os agentes averiguam a denúncia e realizam a ação necessária para acabar com os vetores. As denúncias podem ser feitas pelo telefone da Vigilância Ambiental (21) 3195-5198, ramal 1008 ou da Coordenação de Vetores (21) 2604-6446.

Programação da pulverização de inseticidas

Segunda-feira (21): Paraíso, Almerinda, Galo Branco, Venda da Cruz e Fazendo dos Mineiros

Terça-feira (22): Patronato, Amendoeira, Jardim Amendoeira, Guarani, Tenente Jardim, Morro do Castro e Salgueiro

Quarta-feira (23): Porto da Madama, Jardim Nova República, Boaçu, Engenho Pequeno e Palmeiras

Quinta-feira (24): Porto Velho, Jóquei, Brasilândia, Zumbi, Pita e Itaúna

Sexta-feira (25): Gradim, Vila Candoza, Rosane, Vila Iara, Jardim Catarina e Porto do Rosa