Tudo que você precisa saber sobre a Copa do Mundo do Catar

Logo da Copa do Mundo do Catar 2022 - Foto: Divulgação

Logo da Copa do Mundo do Catar 2022 - Foto: Divulgação

A 22ª edição da Copa do Mundo é a primeira a ser realizada no Oriente Médio. Geralmente o Mundial acontece entre os meses de junho e julho, mas devido ao elevado nível da temperatura local nessa época do ano, houve essa mudança para que os jogos acontecessem entre novembro e dezembro, período de outono no país muçulmano, onde o clima fica mais ameno.

Cidades-sede da Copa do Catar:

A Copa do Catar conta com cinco cidades como sedes: Doha (a capital), Al Khor, Al Rayyan, Al Wakrah e Lusail.

O país construiu a cidade de Lusail para receber a abertura e a final da Copa do Mundo 2022.o projeto, que teve um custo aproximado de R$ 175 bilhões, é a sede do principal estádio da competição, o estádio Lusail. A nova cidade conta com hotéis, ilhas artificiais, marinas, shoppings e lojas de luxo.

Lusail, cidade construída no Catar para receber a Copa do Mundo | Foto: Divulgação

Estádios da Copa do Mundo no Catar:

Para receber os jogos da Copa do Mundo, o Catar contará com oito estádios, sete deles foram construídos para a Copa do Mundo. Seis deles terão suas capacidades reduzidas após o mundial e um será desmontado. O estádio Khalifa, único a ser reformado, continuará com sua capacidade original de 40 mil lugares após o fim do torneio. Todos os oito estádios têm um sistema de climatização para amenizar a temperatura.

Estádio Khalifa, em Doha | Foto: Divulgação

O estádio Lusail, principal estádio da Copa, tem capacidade para receber 80 mil pessoas. Seu projeto quis representar a cultura árabe.

Estádio Nacional Lusail, maior estádio da Copa do Catar, com capacidade para 80 mil pessoas | Foto: Divulgação

Mascote da Copa do Mundo de 2022:

A mascote da Copa do Catar foi inspirada no Keffiyeh, o famoso lenço usado na região. Ela foi batizada de La'eeb, nome que, de acordo com a organização da Copa, significa “jogador super-habilidoso” em árabe.

Mascote da Copa do Catar | Foto: Divulgação

Mobilidade na Copa do Mundo do Catar:

Mais um dos grandes investimentos do Catar para sediar a Copa do Mundo foi a questão da mobilidade. Novas rodovias e avenidas foram construídas e a principal aposta do país foi em um moderno metrô, com um alcance de 200km que integra todos os estádios da Copa.

Países participantes da Copa 2022:

O número de países na Copa do Catar é o mesmo das edições anteriores: 32. A Fifa estudava aumentar o número para 48 equipes, porém achou melhor manter o número de 32 seleções, levando em consideração que o pequeno país do Catar não teria estrutura para receber um número maior de delegações e torcidas.

Fase de Grupos da Copa do Mundo do Catar:

Na fase de grupos, todas as equipes de cada grupo jogam entre si na primeira fase, e são classificados para as oitavas de final os dois melhores países de cada um desses grupos.

Seleções classificadas e divisão por grupos:

Grupo A: Qatar, Equador, Senegal, Holanda

Grupo B: Inglaterra, Irã, EUA, País de Gales

Grupo C: Argentina, Arábia Saudita, México, Polônia

Grupo D: França, Austrália, Dinamarca, Tunísia

Grupo E: Espanha, Costa Rica, Alemanha, Japão

Grupo F: Bélgica, Canadá, Marrocos, Croácia

Grupo G: Brasil, Sérvia, Suíça, Camarões

Grupo H: Portugal, Gana, Uruguai, Coreia do Sul

Abertura e encerramento da Copa:

A cerimônia de abertura será no dia 20 de novembro, às 12h (horário de Brasília), no Estádio Al Bayt, na cidade de Al Khor. Logo em seguida, será realizada a primeira partida do mundial, entre as seleções do Catar e Equador.

Já a final da Copa está programada para o dia 18 de dezembro, às 12h (horário de Brasília), que acontecerá no estádio Lusail.

Dias dos jogos do Brasil na fase de grupos:

Brasil x Sérvia: 24 de novembro, às 16 h, no estádio de Lusail

Brasil x Suíça: 28 de novembro, às 13 h, no estádio 974 (Ras Abu Aboud)

Brasil x Camarões: 2 de dezembro, às 16 h, no estádio de Lusail

Cronograma das fases:

Fase de grupos: 21 de novembro a 2 de dezembro

Oitavas de final: 3 a 6 de dezembro

Quartas de final: 9 e 10 de dezembro

Semifinais: 13 e 14 de dezembro

Disputa do 3º lugar: 17 de dezembro

Final: 18 de dezembro