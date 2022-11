Caravana de Arte e Lazer alegra crianças em Santa Izabel

Desenvolvida pela Fundação de Artes, Esporte e Lazer de São Gonçalo (Faesg), a “Caravana de Arte e Lazer” encheu de alegria e diversão o sábado (19) das crianças na Praça de Santa Izabel. Durante as atividades, as crianças puderam participar de brincadeiras lúdicas, oficinas de pintura na pele e aulas de dança, além de aproveitar muito os brinquedos infláveis e pula- pula.

As crianças esperaram durante todo o evento pela chegada dos personagens vivos da Patrulha Canina e as princesas.

Juliana Menezes, de 8 anos, pediu a mãe para levá-la ao evento. “Minha amiga falou que vinha com a tia. Disse que tinha várias brincadeiras e eu amo as princesas. Ai, pedi a minha mãe para me trazer”, disse.

A professora Claudia, mãe da Juliana, se surpreendeu com a Caravana. “Eu não esperava que o evento fosse assim. Organizado e com tantas atividades para as crianças, distribuição de lanche, brinquedos", destacou.

Caravana de Arte e Lazer – O projeto foi criado com o objetivo de percorrer as principais áreas de vulnerabilidade social da cidade, levando práticas sociais, esportivas e recreativas às crianças. Através das atividades, ao longo dos meses, dezenas de locais do município receberão as ações de lazer.

No domingo (20), a ação será realizada no bairro Colubandê, na Rua Expedicionário Gumercindo da Silva, das 9h às 13h.