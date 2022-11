'Koo': Conheça a rede social que poderá substituir o Twitter

Após ser comprada por Elon Musk, a rede social Twitter tem passado por constantes crises, instabilidades e até mesmo o risco de encerrar as atividades. Os usuários da plataforma começaram a procurar alternativas e novas opções de redes parecidas com o que o Twitter oferece. Uma delas é o aplicativo indiano Koo.

O aplicativo foi lançado na Índia no ano de 2020 em meio a tensões do governo de Narenda Modi com o Twitter, na época acusado de favorecer detratores do governo. O design do Koo é parecido com o do Twitter e a estratégia inicial da plataforma era realmente aproveitar de turbulências no Twitter para crescer.

Nesse momento, com as instabilidades do Twitter, o Koo tem uma grande oportunidade de crescimento, além de já trazer suporte para o inglês, o serviço promete que vai funcionar em mais idiomas em breve, inclusive em português. A estimativa mais recente aponta que a rede social já tenha chegado a 50 milhões de usuários.

Em relação aos brasileiros, os memes não param de crescer e a nova rede social virou um dos assuntos do momento no Twitter. O nome da plataforma tem gerado brincadeiras e mensagens com duplo sentido entre os usuários que utilizam a rede social de Elon Musk.

Confira alguns memes que estão circulando nas redes:

Meme nas redes sociais | Foto: Reprodução

Postagem de Felipe Neto no Twitter | Foto: Divulgação

Meme nas redes sociais | Foto: Reprodução

Postagem no Twitter | Foto: Reprodução