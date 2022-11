Jogos escolares têm seu primeiro dia de finais

A tarde de sexta-feira (18) foi de muita emoção e competitividade com o início das finais dos Jogos Escolares de São Gonçalo (JESG). Este primeiro dia teve as finais do vôlei, com a realização das semifinais e finais da 2ª categoria masculino, realizadas na quadra do Colégio Santa Terezinha, Centro.

“É um retorno grandioso dos Jogos Escolares de São Gonçalo, que, após cinco anos de interrupção, voltaram a ser realizados com 32 escolas participando do evento. A receptividade por parte dos alunos e professores foi excelente. Tivemos mais escolas públicas participando também. A adesão do evento por parte das escolas foi excelente!”, disse o secretário de Esportes, Lúcio Portugal.

Foto: Divulgação

A primeira semifinal foi realizada pela equipes do Santa Terezinha contra o Equipe 1, com o Santa Teresinha passando à final após uma vitória de 2 a 0. A segunda semifinal foi disputada entre Odete São Paio e São Francisco de Assis, com o Odete São Paio passando para a final.

Na disputa pela terceira colocação, o Equipe 1 enfrentou o São Francisco de Assis, vencendo pelo placar de 2 a 0, e faturando a medalha de bronze.

A grande final foi disputada entre Santa Terezinha e Odete São Paio, com a equipe do Odete vencendo a partida por 2 a 0 , conquistando o campeonato.

Os tradicionais Jogos Escolares de São Gonçalo foram retomados em 2022 na gestão do prefeito Capitão Nelson, após cinco anos de pausa. Ao todo, participaram 32 escolas das redes estadual, municipal e particular, com os campeonatos de basquete, futsal, handebol e vôlei, nas categorias de 13, 15 e 17 anos.

Foto: Divulgação

Confira a relação das finais abaixo:

-Segunda-feira (21/11) – Finais do futsal 1ª categoria

Local: Colégio Odete São Paio

13h40: Luiz Gonzaga x Moura e Silva (Feminino)

14h20: CIEP 513 x Cecília Meirelles (Masculino 3º e 4º)

15h: CIEP 052 x Odete São Paio (Masculino 1º e 2º)

-Terça-feira (22/11) – Finais do handebol 1ª categoria

Local: Colégio Odete São Paio

14h20: Odete São Paio x CApDHC (Masculino)

15h: Odete São Paio x CApDHC (Feminino)

-Quarta-feira (23/11) – Finais do futsal 2ª categoria

Local: Colégio Odete São Paio

13h40: Vieira Brum x Almirante Dutra (Feminino 3º/4º)

14h10: Odete São Paio x St.ª Terezinha (Feminino 1º /2º)

15h: Cecília Meirelles x Viera Brum (Masculino 3º/4º)

15h40: Odete São Paio x Clélia Nanci (Masculino 1º/2º)

-Sexta-feira (25/11) – Semifinais do vôlei 1ª categoria

Local: Colégio Odete São Paio

13h40: CApDHC x Equipe 1 (Feminino)

14h20: St.ª Terezinha x Odete São Paio (Feminino)

15h: St.ª Terezinha x CApDHC (Masculino)

15h40: Odete São Paio x Equipe 1 (Masculino)

-Terça-feira (29/11) – Finais do handebol 2ª categoria

Local: Colégio Odete São Paio

13h40: São Francisco x St.ª Terezinha (Masculino)

14h20: Odete São Paio x CEMD (Masculino)

15h: São Francisco x Venc. 1º JG (Feminino)

15h40: CEMD x São Francisco (Masculino)

-Quarta-feira (30/11) – Semifinais do basquete 1ª categoria

Local: Colégio Odete São Paio

13h40: Odete São Paio x St.ª Terezinha (Masculino)

14h20: Curso M3 x CApDHC (Masculino)

15h: Odete São Paio x Colégio Mauá (Feminino)

-Quinta-feira (1º/12) – Finais do vôlei 1ª categoria

Local: Colégio Santa Terezinha

13h40: Perd. JG 1 x Perd. JG 2 (Feminino 3º/4°)

14h20: Venc. JG 1 x Venc. JG 2 (Feminino 1º/2º)

15h10: Perd. JG 3 x Perd. JG 4 (Masculino 3º/4º)

16h: Venc. JG 3 x Venc. JG 4 (Masculino 1º/2º)

-Segunda-feira (05/12) – Finais do basquete 1ªcategoria

Local: Colégio Odete São Paio

13h40: Odete São Paio x CApDHC (Feminino)

14h20: Perd. JG 1 x Perd. JG 2 (Masculino 3º/4º)

15h: Venc. JG 1 x Venc JG 2 (Masculino 1º/2º)

-Quarta-feira (07/12) – Finais do basquete 2ª categoria

Local: Colégio Odete São Paio

13h40: 1º A x 2º B (Masculino)

14h20: 1° B x 2º A (Masculino)

15h: Perd. JG 16 x Perd. 17 (Masculino 3º/4º)

15h40: Venc. 16 x Venc. 17 (Masculino 1º/2º)