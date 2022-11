Guardas Municipais mirins farão campanha para crianças com câncer em Niterói

Neste sábado (20), integrantes de uma tropa muito especial colocarão em prática um pouco da noção de cidadania que aprenderam durante as atividades especiais e treinamentos como guardas municipais mirins de Niterói. Eles estarão, de 9 às 13 horas, na entrada no Campo de São Bento recolhendo materiais de higiene e realizarão uma campanha de conscientização pelo Dia Nacional de Combate ao Câncer Infantil que acontece no próximo dia 23 de novembro.

O grupamento aderiu à campanha do Incavoluntário e tem a missão de arrecadar escovas de dente infantil e pasta de dentes, com ou sem flúor. Os donativos serão entregues a institutos que tratam crianças e jovens com a doença.

O Grupo Guarda Mirim de Niterói tem hoje cerca de 80 crianças e jovens entre dois e 17 anos que participam de um trabalho socioeducativo voluntariado ministrado por guardas municipais. O grupo existe há cerca de cinco anos e atualmente oferece, de forma gratuita, atividades educativas, recreação e jiu-jitsu aos sábados pela manhã, no Centro de Esportes e Artes Unificado de Jurujuba.

"Iniciamos esse trabalho há cinco anos só para filhos de guardas municipais, mas, aos poucos, pessoas da comunidade foram pedindo e ampliamos o projeto. Quando envolvemos os jovens e crianças em atividades como estas, estamos dando a eles noção de cidadania. Nós também falamos sobre disciplina e esporte, entre outras coisas que farão muita diferença na vida deles. Contamos com a ajuda da população amanhã porque a garotada está muito animada com a ação”, disse Marcelo Xavier, inspetor e orientador do grupamento mirim.

“Quero mostrar para o meu filho a importância do meu trabalho na guarda. As crianças precisam de boas referências. A Guarda Mirim de Niterói tem, como valores principais, o amor, o civismo e o respeito ao próximo”, explica a guarda municipal Fátima Guimarães, mãe de Arthur Victor, que é chamado de Inspetor Geral Mirim.

Ele estreou no pelotão com apenas um mês de idade desfilando na Avenida Amaral Peixoto durante o desfile cívico e, apesar da pouca idade, já é um grande entusiasta da tropa e veterano aos cinco anos .