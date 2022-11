Interdição no Colubandê suspensa nos fins de semana

A nova interdição feita na principal via do Colubandê, a Avenida José Mendonça de Campos, já está acontecendo no período noturno das 20h às 5h, entre as ruas Álvaro Leitão e José Assunção. Mas o bloqueio é somente de segunda a sexta-feira para não prejudicar o comércio local. Uma grande obra de infraestrutura que envolve mais de 10 ruas com macrodrenagem, limpeza de rio e pavimentação, para conter o problema crônico de alagamento que atinge a região há anos.

No último dia 16, as interdições foram iniciadas e, já no primeiro dia, foram instalados 31 metros de tubos de concreto, que vão garantir o escoamento das águas das chuvas.

Escavadeiras e caminhões entraram em ação para realizar as escavações e possibilitar o assentamento de novas galerias e tubulações que farão o escoamento da água da chuva. Para dar celeridade às intervenções, duas frentes simultâneas de obras foram montadas. A primeira a ter início foi a frente de obras na altura da Rua José Assunção. A segunda frente foi montada a partir da Rua Anfilófio Silveira Lessa.

As obras acontecem desde março para solucionar o problema de alagamentos que há anos acontece no bairro, dando eficiência ao sistema de drenagem de águas pluviais. Ao todo, 10 ruas do Colubandê estão passando por obras de macrodrenagem e pavimentação, além de limpeza de um afluente do Rio Alcântara que corta a região. São 3,2 quilômetros contemplados pelos serviços, com investimentos superiores a R$ 17 milhões.