Campeã mundial de Jiu-Jitsu é recebida com homenagens em Itaboraí

Dia de reconhecimento e homenagem. A campeã mundial de Jiu-Jitsu, Anna Beatriz Lopes, de 12 anos, foi recebida com muita celebração, na tarde desta sexta-feira (18/11), na sede da Prefeitura de Itaboraí, no Centro. O evento contou com a presença de familiares da atleta mirim, secretários municipais, vereadores e da Banda Municipal Visconde de Itaborahy.

Moradora de Novo Horizonte, no distrito de Manilha, a atleta mirim venceu, no último domingo (13/11), o World Pro Jiu-Jitsu, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, na categoria infanto-juvenil até 63kg. O evento é considerado um dos principais da modalidade e reuniu atletas renomados de diversos países entre os dias 7 e 16 de novembro.

Para celebrar a conquista internacional, Anna Beatriz recebeu uma placa de homenagem das mãos do secretário municipal de Esporte e Lazer, Fábio Santos (Fabão).

"É muito gratificante ver a cidade de Itaboraí sendo muito bem representada no mundo. Temos que parabenizar a atleta pela conquista do campeonato e ressaltar que a secretaria apoia todas as modalidades. O nosso objetivo é levar oportunidade para os moradores da nossa cidade através do esporte", afirmou o secretário.

Durante a homenagem, a atleta agradeceu a recepção e afirmou que pratica a modalidade há nove anos. Entre os próximos objetivos da carreira no esporte, está a faixa preta do Jiu-Jitsu, considerada o maior grau da modalidade.

“Hoje é um dia muito especial para mim. Ser reconhecida e poder receber o carinho de tanta gente é muito importante. Tenho certeza que é só o começo e muitas outras conquistas ainda estão por vir. Conto com o apoio de todos de Itaboraí", disse.

Além da conquista da medalha de ouro no World Pro Jiu-Jitsu, em Abu Dhabi, Anna Beatriz tem outros títulos no currículo, como campeã brasileira de Jiu-Jitsu e bicampeã Pan-Americana, entre outras conquistas nacionais e internacionais. Durante a homenagem, o pai e treinador da atleta mirim, Michel Kmiec, se disse bastante emocionado com a conquista e o reconhecimento obtidos pela filha.

"Ela sempre foi muito dedicada ao Jiu-Jitsu desde os três anos de idade. Durante toda a minha vida, pratiquei modalidades de luta e poder passar isso para a minha filha de forma espontânea é emocionante. Eu fico bastante emocionado com tudo que ela vem conquistando de forma tão precoce", destacou.

Quem também se emocionou com a homenagem foi a mãe da atleta mirim, Tassiane de Souza. Ela afirmou que Anna sempre foi muito concentrada no esporte e batalha diariamente por novas conquistas.

"Hoje é um dia muito especial para toda a nossa família. Ela sempre batalhou por isso e hoje está conquistando todo o reconhecimento. Ver essa valorização de atletas femininas de modalidades pouco reconhecidas no nosso país é muito legal", concluiu a mãe da atleta.