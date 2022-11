Incêndio na Globo: parte do cenário de 'Todas as Flores' é destruído pelas chamas

O ator Nicolas Prattes tranquilizou o público ao sair ileso do incêndio que atingiu os Estúdios Globo na tarde desta sexta-feira (18). Em sua rede social, o ator de Todas as Flores mostrou um amuleto usado por Diego, seu personagem em Todas as Flores, novela que teve parte do cenário destruída pelas chamas. As informações foram divulgadas pelo portal Metrópoles.

“Eu pedi à equipe de figurino para o Diego ter uma fênix no pescoço. Para mim, ele é um eterno renascimento das cinzas. Hoje, fomos protegidos, ninguém se feriu e os bombeiros foram muito eficientes, estamos bem”, escreveu o ator no Twitter.

De acordo com a Globo, o cenário da Rhodes totalizava 717 metros quadrados de cenários construídos, incluindo escritórios da diretoria, sala de reuniões, sala de criação, sala de costura e laboratório de criação de fragrâncias.

Na cidade cenográfica, local onde o fogo atingiu, ficavam a fachada e o primeiro pavimento da Rhodes. Ninguém se feriu no acidente e a causa do incêndio ainda é investigada.