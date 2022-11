Incêndio de grandes proporções atinge o Projac, estúdio da TV Globo no Rio

Um incêndio de grandes proporções atinge os estúdios do Projac, Centro de Produção da Rede Globo, no Rio de Janeiro, nesta tarde de sexta-feira (18). O estúdio fica localizado na Zona Oeste da capital carioca, em Jacarepaguá. Ainda não há informações sobre vítimas.

No Twitter, usuários estão mostrando a situação do incêndio. As filmagens mostram que está com muita fumaça.

Segundo informações, o Corpo de Bombeiros já está no local e combate o avanço das chamas.

*Em atualização