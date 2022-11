Defensora pública aposentada ré por injúria racial e filha atacam jornalistas após audiência

A defensora pública aposentada Cláudia Alvarim Barrozo, ré em processo por injúria racial contra dois entregadores, e sua filha atacaram jornalistas na saída do Fórum de Niterói, na tarde desta quinta-feira (17).

Elas participavam da audiência de instrução e julgamento em que Cláudia está sendo acusada por dois homens de ter chamado um deles de macaco, na rua de um condomínio de luxo em Itaipu, Niterói. A defesa deles apresentou um vídeo da defensora xingando como prova.

Na saída da sessão, a defensora tentou dar um tapa e um chute no repórter Erick Rianelli, da TV Globo, e um chute no repórter Raoni Alves, do g1, mas não acertou.

Sua filha, Ana Cláudia Barrozo Azevedo, acabou atingindo o rosto de Erick Rianelli ao dar um tapa no celular que ele usava para filmar. O jornalista teve um ferimento no nariz e seus óculos caíram no chão, sendo danificados.

Cláudia ainda ofendeu outros jornalistas presentes, se jogou no chão e derrubou uma placa na saída do fórum. Ela precisou ser contida pelos advogados de defesa e por sua filha, Ana Cláudia, que também se envolveu em confusões.

A audiência foi suspensa depois que a defesa de Cláudia pediu uma perícia técnica no vídeo apresentado como prova de que ela teria ofendido os entregadores. A juíza aceitou o pedido de perícia no material.