Devido à baixa procura pela vacinação infantil no RJ, Secretaria estende o prazo para o próximo sábado

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) decidiu estender a vacinação, que inicialmente aconteceria apenas nesta quinta (17), devido a baixa procura da vacinação infantil, disponível para crianças de seis meses a 4 anos de idade com comorbidades. Apenas duas das nove mil doses da Pfizer pediátrica disponíveis distribuídas.

Agora a vacinação estará disponível até as 12h de sábado (19), nas 131 unidades de saúde designadas pela pasta.

"O número inicial é muito abaixo do esperado, quase duas mil doses distribuídas. A gente aqui da Secretaria faz esse apelo e pede que os pais lembrem de vacinar esse as crianças e que levem os filhos para vacinar. É importante lembrar ainda que a dose da Pfizer para crianças de 5 a 11 anos sem comorbidades segue disponível para crianças sem comorbidades", disse Daniel Soranz, Secretário de Saúde do Munincípio.

Segundo o secretário,o público infantil é o que detêm a maior taxa entre as internações na cidade.

"Essa é a faixa do público populacional com mais internações justamente porque é um público que ainda não tem cobertura vacinal completa, portanto, corre mais risco", afirmou.

Nesta quinta-feira o Painel Rio Covid-19 mostra que há 172 pessoas internadas com a doença na cidade e outras 27 aguardam por vaga para internação.