São Gonçalo amplia Operação Tapa Buracos

A Prefeitura de São Gonçalo amplia os trabalhos da Operação Tapa Buracos, com produção de asfalto em sua usina. As equipes do Departamento de Conservação e Obras (DCO) estão realizando a ação em todas as vias principais da cidade. Nesta quinta-feira (17), o serviço foi iniciado na Avenida Presidente Kennedy, no Centro.

Na sequência, as equipes estarão atuando na Rua Primeiro de Maio, no Barro Vermelho; Avenida Presidente Roosevelt, em Marambaia, e no corredor de Neves, passando pela Rua Francisco Portela, Rua Comandante Ari Parreiras e a Rua Oliveira Botelho.

O secretário de Conservação, Edson Leal, explicou que as equipes trabalham de forma permanente para atender a maior quantidade possível de ruas.

“Estamos trabalhando com muito afinco para levar melhorias aos gonçalenses. O prefeito Capitão Nelson está levando asfalto para todos os bairros e as ruas que já são pavimentadas e precisam de reparos, são atendidas pelas equipes da Operação Tapa Buracos. A infraestrutura dos bairros é uma preocupação constante. E vamos seguir avançando para atender quantas ruas forem necessárias”, disse.

A produção do material utilizado nos reparos está sendo feita pela Usina de Asfalto, através da utilização de 60 toneladas de cimento asfáltico de petróleo (CAP), o que garante a fabricação de 1000 toneladas de asfalto para os próximos meses.