Partage Shopping traz baile charme e desfile de tranças no domingo Dia da Consciência Negra

No próximo domingo, o Partage Shopping São Gonçalo oferece ao público uma programação especial para celebrar o Dia Consciência Negra. Durante o feriado, o empreendimento realiza um Encontro de empreendedoras trancistas, com aulas, workshop e desfile com as tendências no setor. O evento gratuito acontece das 14h às 21h, no Espaço Mais Conhecimento, localizado no segundo piso e contará com Desfile às 18h30 no palco do segundo piso.

À noite, uma edição especial de aniversário do Baile Charme embala os clientes no melhor ritmo Black para fechar a programação em alto astral. A festa é gratuita e realizada em parceria com a Família Black Star, que traz convidado especial Dj Marcelo Kerth. A atração acontece das 16h às 23H no Jardim do Shopping.

Final de semana com atrações

Durante o final de semana, os clientes aproveitam ainda um Sarau Cultural, na véspera do feriado, sábado, dia 19. O tradicional Dom Sarau leva ao público apresentações musicais e de dança com artistas de São Gonçalo. A atividade acontece na praça de alimentação a partir das 17h.

Já a Feira Seleta oferece artesanato, gastronomia, roupas, acessórios e muito mais, da sexta-feira (18) ao domingo (20), das 10h às 23h. O espaço para consumo de itens alternativos é realizado no Jardim do shopping.