Confira os números do sorteio da Mega-Sena desta quarta (16)

O sorteio da Mega-Sena aconteceu às 20h desta quarta-feira (16). O concurso 2.539 da Caixa Econômica Federal garante a premiação de R$ 9.298.637,45. Os números sorteados foram:

59 - 36 - 23 - 01 - 33 - 32.

As apostas podem ser realizadas até as 19h do dia do sorteio em qualquer casa lotérica credenciada. Também podem ser feitas através da internet ou no aplicativo da loteria. O palpite mínimo custa R$ 4,50.