Campanha de Vacinação Antirrábica Animal começa neste sábado (19/11) em Maricá

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Saúde, realiza neste sábado (19/11), das 9h às 17h, a etapa inicial da Campanha de Vacinação Antirrábica Animal, com a imunização de cães e gatos em postos presentes no primeiro distrito (Centro) e no segundo distrito (Ponta Negra). Durante a mobilização, serão vacinados animais saudáveis a partir de três meses de idade, que não apresentem estado gestacional. Os pets deverão ser conduzidos aos locais de imunização apenas por pessoas maiores de 18 anos, sendo recomendado que todos os cães estejam com coleira, guia e os de grande porte devem estar com focinheira. Os gatos precisam ser levados em caixas de transporte, evitando fugas ou acidentes.

Os postos de vacinação estarão presentes nos seguintes bairros: Bairro da Amizade, Centro, Flamengo, Mumbuca, Itapeba, Parque Nanci, Ponta Grossa, São José do Imbassaí, Retiro, Barra de Maricá, Zacarias, Retiro, Saco das Flores, Caxito, Ubatiba, Lagarto, Condado, Marquês, Ponta Negra, Jaconé, Cordeirinho, Guaratiba, Bambuí, Pindobas, Caju, Manoel Ribeiro, Espraiado, Vale da Figueira e Bananal.

A vacina é a única maneira de prevenção contra a raiva, uma doença viral que é letal aos cães e gatos, podendo ser transmitida para os seres humanos pela mordida de um animal infectado. Lembrando que no dia 26/11 (sábado), a campanha antirrábica animal continua no terceiro distrito (Inoã) e no quarto distrito (Itaipuaçu), com 17 polos disponíveis para a imunização dos pets.

Postos de vacinação contra a raiva

1º e 2º distritos (Centro e Ponta Negra)

19/11, das 9h às 17h— USF Central: Rua Clímaco Pereira, 241, Centro.— Coordenadoria de Proteção Animal: Rua Prefeito Hilário Costa e Silva, nº 100, Parque Eldorado.— Garagem da Frota: Rua Albatroz, próximo ao Natinho Atacadão, Parque Nanci.— Praça do Lelei (Caju): R. Luiz Fernando dos Santos Caetano, s/nº.— USF Bairro da Amizade: Rua 53, Lt 31, Qd 91, Bairro da Amizade.— Escola Municipal Maurício Antunes Carvalho: Rua 73 lt. 1, Saco das Flores.— Escola Municipal Barra de Zacarias: Rua dos Pescadores, Zacarias.— Associação de Moradores de Zacarias: Rua Marilene Rangel da Cruz Vieira, Zacarias.— Escola Municipal João S. Bezerra: Praça Ana Ferreira, nº 01, Divinéia.— USF Guaratiba: Est. Beira da Lagoa, s/nº, Guaratiba.— USF Bambuí: Av. do Contorno, s/nº, Bambuí.— Escola Municipal Antônio Ruffino: Estr. da Gamboa s/nº, Caju.— USF Marinelândia: Rua 09, Quadra 15, Cordeirinho.— USF Ponta Negra: Rua Alcebíades Teodoro Pereira, s/nº, Ponta Negra.— Escola Municipal Amanda Pena: Estrada de Ponta Negra, nº118.— USF Espraiado: Rua Gualberto Batista de Macedo, Espraiado.— Portaria do bairro Condado: Alameda Maricá, s/nº, Condado.— Escola Municipal Alfredo Nicolau: Rua Visc. de Itauna, Qd 17, Marquês.— Escola Estadual Domício da Gama: Av. Roberto Silveira, nº 1138, Flamengo.— Arena Flamengo: Rua dos Uirapurus, s/nº, Flamengo.— Escola Municipal Benvindo Taques Horta: Rua José Fortes da Silva s/n, Ubatiba.— USF Mumbuca: Rua Hipólito de Abreu Rangel, s/nº, Mumbuca.— Escola Municipal Antônio Lopes da Fontoura: Av. Portinari s/n, Itapeba.— Escola Estadual Profª Cacilda: R. Ivone dos Santos Cardoso, s/nº, Itapeba.— USF Retiro: Estrada do Retiro, s/nº, Retiro.— USF Ponta Grossa: Rua Irineu Ferreira Pinto, s/nº, Ponta Grossa.— CAIC Elomir Silva: Av. Guarujá, s/nº, km 22, Marine.— USF São José II: Estrada da Cachoeira, s/nº, São José do Imbassaí.— Quadra Esportiva Manu Manuela: Rua 12 com Rua 25, loteamento Manu Manuela, em São José do Imbassaí.— Posto volante 1: Escola Municipal Dilza Sá Rego Estrada de Jaconé, s/nº, Jaconé (09 às 12h). Vale da Figueira – Estrada de Ponta Negra, Vale da Figueira, s/n (13 às 17h).— Posto volante 2: Escola Municipal Alcebíades Afonso Viana – Rua Ernestina Oliveira Viana, s/n, Cachoeiras (09 às 12h). Escola Municipal de Pindobas – Estrada de Pindobas, 69, Pindobas (13 às 17h).— Posto volante 3: Escola Municipal Brasilina Coutinho – Estr. Comandante Celso s/n, Lagarto (09h às 12h).— Posto volante 4: sede da Guarda Ambiental – Estrada do Espraiado, s/n (09h às 12h). Escola Municipal João P. Machado – Rod. Amaral Peixoto, km 38, Manoel Ribeiro (13h às 17h).