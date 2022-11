Aniversário de Niterói: Cidade terá mais um final de semana de shows

A sexta-feira (18) tem como programação a apresentação dos Titãs, com abertura do grupo Oriente, na Praia de São Francisco. - Foto: Divulgação

A sexta-feira (18) tem como programação a apresentação dos Titãs, com abertura do grupo Oriente, na Praia de São Francisco. - Foto: Divulgação

Prestes a completar 449 anos no próximo dia 22, Niterói está ganhando de presente uma lista extensa de eventos gratuitos para festejar a data. Desde o dia último dia 11, o calendário de shows da cidade está a todo vapor, organizados pela Prefeitura de Niterói, por meio da Coordenadoria Geral de Eventos. Este final de semana promete ser de muita música, começando pela sexta (18), que tem programada apresentação dos Titãs, com abertura do grupo Oriente, na Praia de São Francisco.

Ainda na sexta (18), o Theatro Municipal de Niterói apresenta o baixista Fernando Rosa. No sábado (19), o Theatro recebe a banda Blues Etílicos, já a Praia de São Francisco tem programado o musical “The Wall Live”, do grupo Pink Floyd UK. No domingo (20), Dylan Triplett & The Simi Brothers se apresentam no Theatro Municipal.

Do dia 16 a 22 de novembro, a Sala Carlos Couto recebe a exposição Niterói por Elas, com fotografias de Patrícia Grossi, Dominicci Prestrello, Livia Gass, Marianna Rosa, Marcela Viana e Paula Li Causi.

No dia do aniversário da cidade (22), o Theatro Municipal apresentará o show Zé Katimba, 90 anos, com participação de Jorge Aragão, Zé Inácio, Inácio Rios e Mirandinha Sambista. Para fechar a programação, o Reserva Cultural receberá o Festival Niterói Cervejeiro 450 nos dias 25, 26 e 27 de novembro.

“A Prefeitura de Niterói não está poupando esforços para garantir uma retomada econômica na cidade, com oportunidades e empregos para todos. Os eventos são importantes para impulsionar os setores de comércio e serviços da cidade”, afirma o prefeito Axel Grael.

Ingresso Solidário – O aniversário de Niterói será comemorado durante todo o mês de novembro com eventos culturais em diversas regiões da cidade. Para ajudar quem mais precisa, a Prefeitura de Niterói vai colocar pontos de coletas para doação de alimentos não perecíveis nos locais dos eventos.

Através do Niterói Solidária, os alimentos arrecadados serão doados para as famílias em vulnerabilidade social. Haverá ponto de recolhimento de doações no Theatro Municipal, no Reserva Cultural e Sala Carlos Couto.

No Theatro Municipal, a retirada dos ingressos deverá ser feita na bilheteria no mesmo dia da programação, a partir das 16h30, com limite de até dois ingressos por pessoa, mediante a entrega de 1kg de alimento não perecível para a campanha.

Já os alimentos arrecadados nos eventos que acontecem nas Praias de Piratininga e São Francisco serão destinados ao Banco de Alimentos Herbert de Souza que contempla 23 instituições cadastradas que atendem, de forma direta ou indireta, quase 2.600 pessoas entre crianças, adolescentes, adultos, idosos e famílias pré-cadastradas, por mês.

Serviço:

Aniversário de Niterói - 449 Anos

16 a 22/11 - Sala Carlos Couto

Exposição "Mostra Niterói por Elas"

17/11 - Theatro Municipal de Niterói

19h30 Orquestra da Grota

18/11 - Theatro Municipal de Niterói

19h30 Fernando Rosa

18/11 - Praia de São Francisco

19h Oriente

21h Titãs

19/11 - Theatro Municipal de Niterói

19h30 Blues Etílicos

19/11 - Praia de São Francisco

19h30 Pink Floyd UK - The Wall Live

20/11 - Theatro Municipal de Niterói

19h30 Dylan Triplett & The Simi Brothers

22/11 - Theatro Municipal de Niterói

18h Zé Katimba 90 anos

25, 26 e 27/11 - Reserva Cultural

Niterói Cervejeiro 450