Niterói inicia vacinação contra Covid-19 para crianças entre 6 meses e 2 anos na próxima sexta (18)

A partir da próxima sexta-feira (18), a Secretaria Municipal de Saúde de Niterói vai iniciar a vacinação contra a Covid-19 de crianças entre seis meses e dois anos de idade que possuam alguma morbidade, conforme orientações do Ministério da Saúde e Secretaria do Estado de Saúde do Rio de Janeiro. A imunização ocorrerá com a vacina Pfizer pediátrica baby.

O secretário municipal de Saúde, Rodrigo Oliveira, alerta para a importância da vacinação.

“A vacina contra a Covid-19 é fundamental como uma das formas de enfrentamento à doença. Portanto, não deixem de levar as crianças dessa faixa etária para receberem a imunização. Além disso, é muito importante manter a caderneta atualizada em todas as idades”, declara.

As doses para esse público-alvo serão aplicadas em quatro unidades, por conta do número reduzido de vacinas recebidas pelo Ministério da Saúde. São elas a Policlínica Regional Carlos Antônio da Silva, em São Lourenço; Policlínica Regional Sérgio Arouca, no Vital Brazil; a Policlínica Regional da Engenhoca e na Policlínica Regional de Itaipu.

O esquema primário de vacinação será composto por três doses: duas iniciais com intervalo de 4 semanas, seguidas por uma terceira após, no mínimo, 8 semanas.

Niterói continua em repescagem contínua para a segunda dose de reforço de pessoas com 18 anos ou mais. A terceira dose é destinada para adolescentes de 12 a 17 anos, com intervalo de quatro meses da segunda dose. O município ainda mantém vacinas para aplicação da primeira e segunda doses em crianças entre 5 a 11 anos, adolescentes de 12 a 17 anos e pessoas a partir de 18 anos.

Para receber a dose da vacina é necessário apresentar carteira de identidade, CPF e comprovante das doses anteriores. Para crianças e adolescentes é necessário a presença do responsável legal.

No momento está suspensa a vacinação da primeira dose contra a Covid-19 das crianças de 3 e 4 anos de idade. O município não recebeu do Ministério da Saúde repasse da CoronaVac. A imunização será retomada para esse público alvo assim que novas doses forem entregues. A segunda dose segue normalmente.

Locais de vacinação para crianças de 6 meses a dois anos:

Policlínica Sérgio Arouca – Rua Vital Brazil Filho, s/nº – Vital Brazil.

Policlínica Regional Carlos Antônio da Silva – Avenida Jansen de Melo, s/nº – São Lourenço.

Policlínica Regional Doutor Renato Silva – Avenida João Brasil, s/nº, Engenhoca.

Policlínica Regional de Itaipu – Est. Engenho do Mato s/nº – Itaipu

Locais de vacinação para os outros públicos-alvo:

Policlínica Sérgio Arouca – Rua Vital Brazil Filho, s/nº – Vital Brazil.

Policlínica Dr. João da Silva Vizella – Rua Luiz Palmier, 726 – Barreto.

Policlínica Regional Carlos Antônio da Silva – Avenida Jansen de Melo, s/nº – São Lourenço.

Policlínica Regional de Piratininga Dom Luís Orione – Rua Dr. Marcolino Gomes Candau, 111– Piratininga.

Policlínica Regional Doutor Renato Silva – Avenida João Brasil, s/nº, Engenhoca.

Policlínica Regional do Fonseca Dr Guilherme Taylor March - Rua Desembargador Lima Castro, 238 - Fonseca

Policlínica Regional de Itaipu – Est. Engenho do Mato s/nº – Itaipu

Policlínica Regional do Largo da Batalha – Rua Ver. Armando Ferreira, 30 – Largo da Batalha

Novo Ponto em Jurujuba – Av. Carlos Ermelindo Marins s/nº – Jurujuba (em frente ao Colégio Estadual Fernando Magalhães)

Unidades Básicas de Saúde (UBS): Morro do Estado, Santa Bárbara, Engenhoca.

Médico de Família da Grota I, Grota II, Ilha da Conceição, Leopoldina, Teixeira de Freitas, Vila Ipiranga, Jurujuba, Várzea das Moças, Alarico, Atalaia, Cafubá I, Cafubá III, Cantagalo, Caramujo, Coronel Leôncio, Jonathas Botelho, Maceió, Marítimos, Martins Torres, Maruí, Matapaca, Boa Vista, Preventório II, Sapê, Souza Soares, Viçoso Jardim, Viradouro, Badu, Vital Brazil, Jacaré e Engenho do Mato.