Polícia prende autor de golpe contra familiares de homem desaparecido em SG

A Polícia Civil do Rio de Janeiro, representada por equipes da Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG), prendeu em flagrante, na tarde desta quarta-feira (16), Leandro Alan Broines Master, pelo crime de estelionato.

Leandro teria tomado conhecimento, na data de hoje, por volta das 06h, através da imprensa, do desaparecimento de Edenilson Bernardo Pereira de Souza, de 68 anos. Edenilson desapareceu na manhã do último dia 14 de novembro e, até a presente data, estaria em local ainda desconhecido.

Diante da notícia, dando conta do desaparecimento de Edenilson, e do apelo da família por informações, Leandro teria decidido entrar em contato com o telefone da filha do desaparecido, este informado na matéria televisiva, para que as pessoas pudessem colaborar com informações que levassem ao paradeiro de Edenilson.

Ocorre que Leandro, se aproveitando da fragilidade dos familiares, teria enviado uma mensagem à filha do desaparecido dizendo estar com ele, na Comunidade do Salgueiro, em São Gonçalo, porém, que precisaria de certa quantia em dinheiro para que pudesse abastecer o seu veículo e levá-lo até sua família. Para tanto, informou uma conta do “Mercado Pago”, para que a transferência dos valores fosse realizada.

Diante de tal situação, a filha de Edenilson, em situação de notória vulnerabilidade, de grande angústia e sofrimento, e na esperança de ter seu pai de volta ao seio familiar, prontamente realizou a transferência dos valores pedidos por Leandro, porém, após a referida transferência, não obteve mais qualquer resposta por parte dele.

Comunicada de tal situação, a DHNSG, que investiga o desaparecimento de Edenilson, diligenciou, por meio do seu Setor de Busca Eletrônica, e conseguiu localizar o autor do crime. Em seguida, os policiais do GELC, coordenados pelo Delegado de plantão, foram até o Município de Queimados, onde prenderam em flagrante o autor do crime de estelionato.

Vale informar que, por hora, não se vislumbrou qualquer vínculo de Leandro com o desaparecimento de Edenilson, tratando-se, exclusivamente, de estelionatário, visando obter indevida vantagem.

O autor se encontra custodiado nesta Especializada e será encaminhado para audiência de custódia, onde ficará à disposição da Justiça.

As investigações em relação ao paradeiro de Edenilson permanecem, de forma incessante.

Qualquer informação que possa ajudar será bastante útil, e pode ser encaminhada ao WhatsApp do Setor de Busca de Paradeiros da DHNSG, através do terminal (21) 2717-2949.