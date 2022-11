Família tem residência interditada e tomada por lama após deslizamento no Largo da Batalha

Uma residência no Largo da Batalha, em Niterói, foi tomada por lama e barro após um deslizamento de terra que derrubou um muro de contenção na lateral da casa. A queda aconteceu no último dia 2 de novembro; a situação acabou piorando com as chuvas desta quarta-feira (16).

O acidente, relatam moradores, aconteceu devido a uma infiltração ocasionada pelas fortes chuvas. A infiltração, por sua vez, teria começado após uma obra de pavimentação feita pela Prefeitura Municipal de Niterói em um terreno público ao lado do imóvel.

"Desde que a Prefeitura fez essa obra de recapeamento e rebaixou o meio-fio, quando chove a água vai escorrendo e infiltrando nesse terreno. Aí, depois de 36 horas de chuva, no dia 2, à noite, deu no que deu", conta Edna Carvalho, de 37 anos, que teve a casa interditada por conta do deslizamento.

"O problema é que ficam esperando uma catástrofe para tomar providência", lamenta moradora | Foto: Filipe Aguiar

Ela relata que seu imóvel, que está na fase final de construção, foi gravemente atingido pelo deslizamento e está inacessível. A casa de sua sogra, abaixo, e a dos tios de seu marido, ao lado, também foram afetadas.

Na época do deslizamento, a família acionou a Defesa Civil, que apareceu 16 horas depois. "Eles interditaram e mandaram a gente sair da casa, mas sem dar nenhum tipo de assistência. Nos mandaram procurar um abrigo. Como vamos sair daqui com uma criança e três idosos pra procurar abrigo sem direcionamento?", questiona a moradora.

O acidente mudou a rotina da família, que está morando com o filho de 10 anos na casa da sogra, de 73, no mesmo terreno. Edna, que trabalha com artesanato em seu ateliê caseiro, precisou cancelar alguns trabalhos por conta do acidente. A residência de baixo não tem quartos o bastante para todos e eles precisaram 'improvisar' o espaço em alguns cômodos para dormir. Porém, nesta quarta (16), as chuvas causaram mais deslizamentos, e, desta vez, a casa de baixo também foi atingida.

"Voltaram as chuvas, caiu mais e, dessa vez, entrou barro e água dentro da cozinha. Quase quebrou a parede da cozinha", compartilha Edna. Seu marido, Marcos Vinícius Silva, 37, precisou deixar o expediente na loja de eletrônicos onde trabalha para ajudar a amenizar a situação em casa.

"A gente não sabia que esse meio-fio da rua de cima estava caído e que tinha água descendo igual a uma cachoeira. É um problema que não é nosso, eles [Prefeitura] que fizeram as obras, o terreno é deles. Não somos nós que temos que ficar fiscalizando", afirma o morador.

Infiltração derrubou muro de contenção na lateral da casa | Foto: Filipe Aguiar

Além de afetar a família, composta também pelos tios, de 75 e 79 anos, a situação representa riscos para outros moradores do local. "Imagina se a rua toda desliza? Vai derrubar não só nossa casa, mas os vizinhos dos lados. Prejudica um monte de gente", se preocupa Marcos.

Ele relembra que a família procurou a Prefeitura e a Empresa Municipal de Moradia Urbanização e Saneamento (EMUSA), e seguem aguardando providências: "A gente foi na EMUSA, pedimos tudo direitinho. Eles falaram que iriam vir checar e não vieram".

Por esse motivo, os moradores relatam que fica difícil manter as esperanças de um suporte. "Perspectiva, sinceramente, não tenho nenhuma. O problema é que ficam esperando uma catástrofe para tomar providência. Quando, Deus me livre, acontecer uma tragédia, aí eles vêm", lamenta Edna.

Procurada, a Prefeitura de Niterói não se posicionou até o fechamento desta reportagem. A matéria será atualizada quando a resposta sobre o caso for recebida.