Moradores do Jardim Bom Retiro recebem posto revitalizado

A Unidade de Saúde da Família (USF) Geremias de Mattos Fontes, no Jardim Bom Retiro, foi entregue à população este mês. Com novos ambientes, os funcionários do posto poderão atender melhor a população do bairro. O espaço recebeu obras de adequação e de acessibilidade. O objetivo é humanizar cada vez mais o atendimento.

Atualmente, outros 13 postos de saúde passam pelas revitalizações da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo. Alguns também estão sendo ampliados. Além dos postos, a secretaria prepara a entrega de duas grandes obras ainda este ano: o Hospital do Câncer e do Coração (HCCOR), na Lagoinha; e o Centro de Imagens e Especialidades de São Gonçalo (Ciesg), no Vila Três. Outras duas grandes obras também estão em andamento: o novo PAM Neves e a Clínica Municipal do Colubandê.

A USF do Jardim Bom Retiro recebeu a padronização já concluída em outras 10 unidades . Ela ganhou pisos novos, pintura, climatização, adequações gerais e de acessibilidade (rampa, piso tátil, barras, banheiros adaptados para pessoas com deficiência), além da revitalização da fachada e revisão elétrica – tudo conforme as normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), a RDC 50, que diz respeito aos ambientes, e a NBR 9050, sobre acessibilidade.

“Assim como esta USF foi revitalizada, nós queremos alcançar todas as outras que são próprias da cidade. Toda a população merece ter uma unidade digna para os atendimentos. Por isso, pedimos para que os funcionários ofereçam tratamento humanizado aos gonçalenses e que, além dos servidores, os moradores cuidem bem dessa reforma”, disse o subsecretário de Atenção Básica, Maik Melo.

Postos revitalizados entregues:

1 - Badger da Silveira, Tribobó,

2 - Barbosa Lima Sobrinho, Porto da Pedra,

3 - Haroldo Pereira Nunes, Porto Novo,

4 - Santa Luzia, bairro de mesmo nome,

5 - Robert Koch, Patronato,

6 - Mahatma Ghandi, Jardim Califórnia,

7 - José Avelino, Tribobó,

8 - Madre Tereza de Calcutá, Estrela do Norte

9 - José Jorge Cortes Freitas, Itaitindiba - USF de Santa Izabel

10 - Aníbal Porto, em Monjolos

11 - Geremias de Mattos Fontes, Jardim Bom Retiro

Postos em obra e locais de atendimento

1 - Irmã Dulce, na Trindade - Clínica Gonçalense do Mutondo

2 - Hiparco Ferreira, no Engenho do Roçado - Rua Rosalina de Carvalho, 87, no mesmo bairro

3 - Bento da Cruz, no Porto Novo - Rua Capitão João Manoel, 2.810, no mesmo bairro

4 - Agenor José da Silva, em Jardim Catarina - atendimento no local

5 - Luiz Carlos Prestes, no Barro Vermelho - Clínica do Barro Vermelho

6 - Juvenil Francisco Ribeiro, no Engenho Pequeno - Rua Mantiqueira, lote 8, quadra 15, no Engenho Pequeno

7 - Getúlio Vargas, no Boa Vista - Rua Carlos Paula, 90, Boa Vista

8 - Victor Chimelly, no Paiva - atendimento no local

9 - Neuza Goulart, em Palmeiras - Rua José Milton de Souza, 277, no mesmo bairro

10 - Luiza de Marillac, no Novo México - USF José Avelino, em Tribobó

11 - Florença Helena Pereira, no Largo da Ideia - atendimento no local

12 - Flávio Henrique de Brito, no Jóquei - Rua Cardigan, 67, no mesmo bairro

13 - USF Vila Candoza - Rua João Capistrano de Abreu, 150, Vila Candoza