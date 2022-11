Dia do Empreendedorismo Feminino: empreendedoras destacam a jornada que é abrir o próprio negócio

No dia 19 de novembro, é celebrado o Dia do Empreendedorismo Feminino, data criada pela Organização das Nações Unidas com o objetivo de trazer à tona o protagonismo das mulheres dentro do mercado empresarial.

Com o principal objetivo de alcançar a independência financeira, empreendedoras enfrentam inúmeros obstáculos que surgem ao iniciar um novo negócio. De acordo com estudo realizado anualmente pelo Instituto Rede Mulher Empreendedora (IRME), 41% das mulheres que possuem um empreendimento afirmam que a receita de suas empresas não é o suficiente para bancar seus negócios.

Para poder contrariar essa estatística, a perseverança é um dos pontos essenciais para alcançar o sucesso, é o que conta Valéria Fernandes, assistente financeira virtual que também vende infoprodutos voltados para finanças e empreendedorismo. Segundo a empreendedora, para obter resultados é preciso manter o sonho vivo à sua frente.

“Se não estiver claro para você todos os dias o motivo pelo qual o empreendimento surgiu, é possível que haja uma desistência durante o percurso. Escreva o seu motivo em um papel, cole na parede, deixe salvo no seu protetor de tela, no celular, onde for. Esse vai ser o seu principal motivador para não desistir no primeiro obstáculo que encontrar, e serão muitos”, destaca Valéria, que afirma que empreender é saber contornar as pedras no caminho ao invés de aprender a lidar com elas.

A empreendedora possui duas frentes de atuação, ambas ligadas ao segmento das finanças. Além de contar com uma empresa que realiza e executa o dia a dia financeiro de outros negócios, Valéria também aplica cursos e aulas, voltadas especialmente para mulheres que, assim como ela, buscam independência financeira na área.

“Eu não fui criada para ser empreendedora, minha mãe sempre trouxe a visão do trabalho no modelo CLT. Meu irmão sempre teve um ímpeto mais empreendedor, eu tinha a percepção de que, por eu ser mulher, eu não teria as chances de poder voltar atrás em um negócio caso não desse certo, diferente do meu irmão. Até que chegou um momento que eu percebi que, ao construir minha carreira, eu não teria tanto tempo para me dedicar às coisas pessoais”, comenta a empreendedora, que hoje possui mais de 25 clientes fixos e já alcançou mais de 1.500 alunos em seus cursos.

Outro caso de empreendedora que vem crescendo no mercado é Flávia Amaral, da Confeitaria Maskavo. A infoprodutora sempre teve interesse pela confeitaria e começou vendendo doces em 2012 para pagar um prejuízo familiar. Neste meio tempo, a Flávia suspendeu o sonho de ser confeiteira por alguns anos e dedicou-se à indústria farmacêutica, contudo, nunca largou a vontade de trabalhar com doces.

Em 2020, Flávia voltou para a área de confeitaria, criou um cookie recheado e, em pouco tempo, vislumbrou a oportunidade de criar conteúdos digitais. Hoje, Flávia possui dois produtos que se destacam: Um curso sobre cookies, e outro de confeitaria em geral. “Posso dizer que cerca de 70% da minha base de alunos correspondem ao curso de cookies, enquanto os outros 30% consomem meu curso de confeitaria”, afirma a empreendedora, que já atendeu 5 mil pessoas em seus cursos.

O sucesso de seus produtos fez com que fosse viabilizado a criação de um e-commerce, no qual, neste primeiro momento, serão vendidos utensílios e vestimentas de cozinha, e depois produtos gastronômicos produzidos pela confeiteira. “O e-commerce é uma forma de escalar melhor o seu produto, dessa forma, conseguimos nos preparar para a eventual abertura de um espaço físico”, comenta.

Tanto Valéria quanto Flávia utilizam os serviços automatizados da eNotas, única solução tecnológica do mercado que automatiza 100% do fluxo de emissão de NF-e em qualquer cidade do Brasil. Ambas relatam um impacto significativo em seus negócios após passarem a utilizar as soluções.

"Com a solução da eNotas consigo me dedicar ao lado criativo e aos conteúdos dos cursos e ainda ter a tranquilidade de que todos os tributos serão recolhidos de forma adequada", comenta Flávia. “Passei a utilizar para emitir as notas dos meus alunos dos cursos, mas sempre que eu posso, eu indico as soluções por serem práticas e eficazes”, diz Valéria.

Para Christophe Trevisani, CEO da eNotas, disponibilizar ferramentas de automatização de processos para empreendedoras ajuda a categoria a reafirmar sua força no mercado. “Temos o orgulho de contar com diversas empreendedoras, como a Valéria e a Flávia, em nosso portfólio. Seguimos melhorando nossos serviços para poder contemplar as necessidades e tornar a difícil jornada de iniciar o negócio mais intuitíva”, completa.

Com atendimento a empresas de diversos tamanhos e segmentos, a startup mineira tem como propósito oferecer mais liberdade a todas as companhias que querem focar exclusivamente em seus negócios enquanto a eNotas cuida da emissão de suas notas fiscais. A empresa tem conquistado notoriedade no mercado com uma solução que integra o processo de emissão das NF-e com Prefeituras e Secretarias da Fazenda, disponibilizando três produtos para diferentes tipos de clientes: “eNotas Emissor”, “eNotas Gateway - Emissão” e “e-Notas Gateway - Consulta”.

