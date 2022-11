Ícone do vôlei, Isabel morre aos 62 anos

Morreu na madrugada desta quarta-feira (16), no hospital Sírio Libanês, em São Paulo, a ex-jogadora de vôlei Isabel Salgado, aos 62 anos. A ex-atleta foi diagnosticada com uma bactéria no pulmão.

Na última segunda-feira (14), Isabel foi indicada para a pasta do esporte na equipe de transição do presidente eleito, Lula. Ela chegou a participar de uma reunião virtual no mesmo dia, mas acabou sendo internada após se sentir mal.

"Confirmamos a partida de uma das atletas mais importantes que este país teve. No momento a família está reunida e não teremos nenhuma declaração. Pedimos a compreensão de todos. Isso será feito assim que possível. O enterro será no Crematório e Cemitério do Caju. Velório, 11h, Capela Histórica. E cremação agendada para amanhã, às 14h", disse a família em nota.



Maria Isabel Barroso Salgado nasceu no Rio de Janeiro. Atuou como ponteira no vôlei de quadra e também foi atleta de vôlei de praia. Nas quadras, foi revelada pelo Flamengo e entrou para a história como a primeira jogadora brasileira a atuar na Europa.

Isabel é mãe de Maria Clara Salgado, Pedro Solberg e Carol Solberg, atletas do vôlei de praia, e de Alison e Pilar.