Filho recém nascido de Gabriela Pugliese é internado para tratar bronquiolite

A influenciadora Gabriela Pugliesi dividiu um momento difícil em que passou com seu filho recém nascido, Lion, fruto do seu relacionamento com Túlio Dek. Nesta terça-feira (15), ela compartilhou com seus seguidores que o filho estava internado após ser infectado pelo vírus sincicial respiratório (VSR), que causa a infecção das vias respiratórias.

"Passei pelo primeiro baque da maternidade, sei que isso faz parte, mas mexeu muito comigo. Ficamos no hospital, graças a Deus, temos esse privilégio de ter um bom hospital, bons profissionais cuidando dele, mas quando viramos mãe, me peguei aflita pensando em todas as outras mães com nenéns pequenos... enfim, quero fazer um alerta pra quem está tendo filho agora, tentar não receber visita, porque é um vírus muito chato, ele pegou esse VSR", comentou Pugliese nos Stories do Instagram.