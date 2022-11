Motorista de aplicativo desaparece após corrida em Vista Alegre

Um homem está desaparecido, desde o início da manhã dessa segunda-feira (14), quando saiu para trabalhar. Edenilson Bernardo de Souza, também conhecido apenas como Souza, é motorista das empresas Uber e 99, mas após uma corrida que aceitou, não voltou para casa e desde então, os familiares não tiveram mais notícias sobre seu paradeiro.

De acordo com as informações iniciais, ele saiu de casa às 6 horas, e após aceitar uma corrida às 7h08, que foi cancelada pelo usuário logo depois, não deu mais nenhum sinal, deixando a família preocupada.

“Ele nunca fica o dia inteiro fora ou sem dar notícias, pois sempre vem almoçar em casa e ajuda minha irmã com meu sobrinho. Por volta de 9h/10h já estavam tentando contato com ele, pra ele ir buscá-la, mas nessa hora já não conseguimos contato.”, disse Raquel, uma das filhas de Edenilson.

Ainda na segunda-feira (14), a família iniciou as buscas. Ao entrarem em contato com a 99, a empresa passou as últimas informações sobre as corridas, onde foi localizado pela última vez na Rua Almirante Rena Boto, em Vista Alegre.

Um amigo da família entrou em contato dizendo que achou ter visto Edenilson próximo a região onde teve a última corrida, e disse que ele parecia estar atordoado. Entretanto, não conseguia confirmar se de fato era ele.

“Um grupo hoje também o procurou na região da última corrida, mas ainda não foi encontrado.”, contou Raquel.

A família já procurou por informações em hospitais, upas, IML e já registrou ocorrência na delegacia, mas até o momento Edenilson não foi localizado.

Caso tenha alguma informação do desaparecido, entrar em contato através dos números (21) 98560-4778 ou (21) 97324-3636.