Tubulação do Guandu tem vazamento na Baixada e Cedae faz reparo de emergência; vídeo!

Um vazamento em um trecho da tubulação que compõe o Sistema Guandu de abastecimento de água, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, obrigou a Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeir (Cedae) a realizar um reparo de emergência na tarde desta terça-feira (15).

O estouro foi registrado e o vídeo está circulando nas redes sociais. Confira o registro:

null Reprodução

Autor: Reprodução

null Reprodução

Autor: Reprodução

A empresa informou que precisou reduzir os níveis de produção do sistema, que estão operando, atualmente, com 70% da capacidade. As concessionárias responsáveis pelos abastecimentos nas cidades do Rio de Janeiro, de Duque de Caxias, São João de Meriti, Nova Iguaçu, Queimados, Mesquita, Nilópolis e Belford Roxo já foram comunicadas a respeito das medidas.