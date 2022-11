Urgente: Após acidente com navio,Ponte Rio-Niterói é liberada parcialmente (vídeo)

A Polícia Rodoviária Federal informou, às 21h55 desta segunda (14), que liberou o tráfego na Ponte Rio-Niterói, sendo quatro faixas no sentido Niterói, e duas no sentido Rio, após colisão com o navio São Luiz, por volta das 18h25. O esquema de funcionamento deve permanecer até amanhã. Por causa da interrupção na via, o engarrafamento nos acessos à ponte no Rio chegou a 19 km.

Interdição - s fortes rajadas de vento que atingiram a região provocaram o fechamento dos dois sentidos da Ponte Rio-Nitrerói, na noite dessa segunda-feira (14). A deflagração do plano de emergência aconteceu por causa de um acidente envolvendo um navio ancorado na Baía de Guanabara, pouco após às 18h. Com a força do vento, ele entrou em movimento e foi lançado contra os pilares da auto-estrada, no trecho próximo à orla do Rio. Para não colocar os motoristas em risco, os dois sentidos da ponte foram fechados. Se formaram grandes engarrafamentos nos acessos por Niterói e pela capital.

Após serem comunicados que um navio à deriva estava sendo arrastado pelos fortes ventos em dirteção aos pilares da ponte, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) fechou os dois sentidos da estrada, enquanto rebocadores fizeram a contenção da embarcação para evitar o choque e danos aos pilares.