Brasil registra 4 mortes por covid-19 e 994 casos em 24 horas

Novo boletim divulgado pelo Ministério da Saúde com os dados de domingo (13) informa que o Brasil registrou pelo menos mais quatro mortes por covid-19 nas últimas 24 horas. O número é parcial, pois as secretarias de Saúde de 13 unidades da federação ainda não encaminharam a atualização de dados sobre a doença.

Restam pendentes os dados da Bahia, do Distrito Federal, do Maranhão, de Minas Gerais, de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, da Paraíba, de Pernambuco, do Rio de Janeiro, de Roraima e São Paulo e do Tocantins. Com as atualizações dos demais estados, foram registrados 994 novos diagnósticos de covi-19.

Desde o início da pandemia, o Brasil já confirmou 34.912.931 casos de covid-19 no país, com 688.658 mortes. De outro lado, houve recuperação em 34.114.074 ocorrências. Há atualmente 110.226 pacientes contaminados em acompanhamento.

Considerando os dados disponíveis até o momento, o estado de São Paulo tem o maior número de casos confirmados com 6,16 milhões. Em seguida, aparecem Minas Gerais (3,88 milhões) e Paraná (2,76 milhões). São Paulo registra também o maior número de mortes por covid-19 (175.825), seguido por Rio de Janeiro (75.908) e Minas Gerais (63.897).

O menor número de casos de covid-19 entre as unidades federativas é registrado no Acre (150 mil). O estado é também é que contabiliza o menor número de mortes (2.029).