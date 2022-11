Justiça marca nova audiência do caso João Pedro para esta quarta (16)

João Pedro Mattos foi morto durante uma operação policial no Complexo do Salgueiro - Foto: Reprodução

A Justiça do Rio agendou a próxima audiência de instrução do caso João Pedro para esta quarta-feira (16), no Fórum Regional de Alcântara, em São Gonçalo. O adolescente João Pedro Mattos, de 14 anos, foi morto com um tiro de fuzil durante uma operação conjunta entre a Polícia Civil e a PF, em maio de 2020 no Complexo do Salgueiro.

Ainda faltam ser ouvidas nove testemunhas de acusação, do total de 16, e 26 testemunhas de defesa. Três policiais civis são réus no caso e respondem em liberdade.

Em setembro, na primeira audiência, sete testemunhas de acusação prestaram depoimento: o pai de João Pedro, quatro adolescentes que estavam na casa quando o ele foi morto, a dona do imóvel e uma perita do Ministério Público.

A família do adolescente está sendo assistida pela Defensoria Pública do Rio de Janeiro (DPRJ), que acompanha o caso de perto e cobra explicações sobre as investigações.