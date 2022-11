Proclamação da República: veja o que abre e fecha nesta terça (15)

Nesta terça-feira (15), o Brasil comemora 133 anos da Proclamação da República. O feriado nacional vai alterar o horário de funcionamento de bancos, shoppings, transportes públicos e órgãos públicos. Pensando nisso, O SÃO GONÇALO preparou um guia para te deixar informado sobre o que abre e o que fecha.

Bancos

Durante o feriado desta terça-feira (15), os bancos não funcionam. O atendimento será normal na quarta-feira (16).

Os usuários poderão utilizar os canais digitais, e as contas com vencimento para o dia 15 de novembro poderão ser pagas no dia seguinte sem juros.

Shoppings

Neste dia em que se comemora a Proclamação da República, as lojas e quiosques do São Gonçalo Shopping tem funcionamento obrigatório das 15h às 21h; das 11h às 15h tem a opção de abrir ou não. As áreas de alimentação e Lazer estarão funcionando das 11h às 21h. Já o cinema funciona de acordo com a própria programação.

O Pátio Alcântara tem lojas e quiosques funcionando das 9h às 15h e a praça de alimentação das 10h às 15h.

O Partage Shopping São Gonçalo terá seus quiosques e lojas funcionando obrigatoriamente das 15h às 21h e de forma opcional das 11h às 15h. A área de alimentação e Playtoy Park funcionará das 11h às 21h e o jardim das 11h às 23h. O cinema seguirá a própria programação.

No Plaza Shopping Niterói, as lojas e quiosques funcionam das 15h às 21h. A praça de alimentação estará aberta das 12h às 21h. Já os restaurantes e cinema têm programação própria.

O Shopping Bay Market também terá um horário especial nesta terça. O shopping abre às 12h e funciona até às 20h. A praça de alimentação segue o mesmo funcionamento. A abertura das lojas e quiosques é facultativa, podendo ser das 12h às 20h. O cinema seguirá sua programação normal.

Barcas e VLT

Neste feriado, na linha Arariboia, as travessias acontecerão a cada 60 minutos, das 5h30 às 23h30, no sentido Niterói-Rio, e das 6h às 23h, no trajeto Rio-Niterói. Vale ressaltar que, nesse dia, não haverá operação nas linhas Cocotá e Charitas.

Já as linhas Paquetá e da Divisão Sul funcionarão com grade de fins de semana e feriados, conforme disponível em https://www.grupoccr.com.br/barcas/linhas-horarios-tarifas.

As linhas 1, 2 e 3 do VLT Carioca terão funcionamento normal nesta terça-feira (15). Com operação das 6h à meia-noite, os intervalos vão variar de 10 a 20 minutos no período.

Usuários que precisarem se programar podem consultar o trajeto e próximas viagens no aplicativo VLT Carioca (Mapa e Horários) ou no site www.vltcarioca.com.br (Chegadas e Partidas).

Repartições públicas

Nas Prefeituras de Niterói e São Gonçalo, não haverá expediente nos órgãos municipais, exceto para os serviços essenciais.