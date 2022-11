Transferência do Dia do Servidor muda rotina do Rio

folga no serviço público se refere à transferência, pela prefeitura, da comemoração do Dia do Servidor Público, 28 de outubro, para hoje - Foto: Divulgação/ Agência Brasil

Com o ponto facultativo decretado para esta segunda-feira (14), véspera do feriado da Proclamação da República, muitos serviços públicos não funcionarão no Rio de Janeiro. A folga no serviço público se refere à transferência, pela prefeitura, da comemoração do Dia do Servidor Público, 28 de outubro, para hoje. O comércio e os bancos abrem normalmente nesta segunda-feira.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), as clínicas da família, centros de saúde, policlínicas e centros de atenção psicossocial não abrem nos dias 14 e 15, voltando ao atendimento normal na quarta-feira (16). As unidades 24 horas e de atendimento de urgência e emergência, como hospitais e Unidades de Pronto Atendimento (Upas), funcionam normalmente.

Comércio

No feriado desta terça-feira, o comércio poderá abrir de acordo com a adesão de cada lojista, conforme orientação do Sindicato dos Lojistas do Comércio do Município do Rio de Janeiro (SindilojasRio). Os bancos ficarão fechados.

De acordo com a Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce), o funcionamento dos shoppings na terça-feira segue o mesmo modelo praticado em outros feriados. No geral, os shoppings funcionam à tarde e de noite, em horário definido por cada administração em acordo com o sindicato dos trabalhadores.

Já a Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro (Asserj) informou que os supermercados abrirão as portas em horário reduzido, de acordo com o funcionamento de cada rede em feriados.