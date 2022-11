Vinicius Jr. reafirma suas origens com ilustração que o retrata em São Gonçalo

Logo após ser anunciado como um dos atacantes da seleção brasileira na Copa do Qatar, nesta segunda (7), Vinicius Jr. fez questão de relembrar onde tudo começou.

O atacante do Real Madrid Vini Jr. sempre teve suas origens como orgulho e mostrou ao mundo, através de postagens nas suas redes sociais, uma ilustração que marca o início de sua carreira vitoriosa.

A arte que retrata Vinicius criança em uma rua no Porto do Rosa, em São Gonçalo, almejando a taça da Copa do Mundo.

“São Gonçalo venceu! A foto do instagram do Vini. Jr. é a referência de uma rua de São Gonçalo. A foto publicada pelo atleta é ao lado do campinho da praça do Porto do Rosa. Esse campo fica na Avenida Porto do Rosa, em São Gonçalo. A cada 200 brasileiros, um é gonçalense e o o Vini Jr. vai fazer o gol na final pra comemorar” disse o vereador Romario Regis ao compartilhar a descoberta da localização da imagem.

Avenida Porto do Rosa é o local onde Vini Jr. é retratado na arte | Foto: Reprodução/Google Maps

Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior nasceu em São Gonçalo e treinou por muitos anos no município. Foi na escolinha do Flamengo, do Mutuá, onde o ídolo passou sua infância como atleta.