Mulher negra é vítima de racismo e funcionária de loja é demitida no Rio

Gravação do momento em que cliente é coagida no Shopping Madureira circulou nas redes sociais - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Vídeo que circula nas redes sociais mostra uma jovem negra sendo abordada por uma funcionária branca da loja de departamentos Renner, no Shopping Madureira, na Zona Norte do Rio, no último sábado (12). A cliente teria sido acusada injustamente de ter roubado um casaco. Após a repercussão do caso, a Renner divulgou nota, informando que a funcionária foi demitida.

Em nota, a Renner lamentou o ocorrido e afirmou que “a empresa não tolera racismo ou qualquer tipo de preconceito e discriminação” | Foto: Reprodução/Instagram

Uma internauta publicou a gravação da abordagem nas redes sociais. Nos comentários, a dona da postagem, que se diz prima da vítima, explicou que a funcionária mandou a cliente retirar tudo o que 'pegou' da bolsa. Ela se referia a um casaco da marca Redley que ela insistiu ser da Renner. A jovem então foi acusada de tê-lo roubado e se indignou com a acusação.



RENNER DE MADUREIRA RACISTA!!!!

Gente, minha prima estava no provador da renner quando de repente entrou uma funcionária coagindo ela EMPURRANDO ela na parede mandando ela tirar tudo que ela “pegou”, ela assustada abriu a bolsa perguntando ser do casaco q ela est+ #rennerracista pic.twitter.com/hifB1KG7UJ — J (@ju_cst) November 12, 2022

A gerência e a Polícia Militar foram chamadas ao local. Em vídeo, é possível ver um dos policias dizendo à vítima que os direitos dela serão preservados, mas que não estava ali para “fazer circo para ninguém”.

O vídeo do policial chamando de circo, ainda tenta abafar a situação pic.twitter.com/kN2MECVEKp — BaddieD (@Baddiepaolaw) November 12, 2022

O ocorrido teve grande repercussão nas redes sociais e fez com que uma multidão fosse para a frente da unidade se manifestar a favor da jovem coagida e contra o racismo perpetuado. "Renner racista" está entre os assuntos do momento no Twitter. Em nota, a PMERJ afirmou que “as partes foram conduzidas para a delegacia”. A Polícia Civil não se manifestou sobre o caso.