Enem 2022: Saiba qual foi o tema da redação no primeiro dia das provas

O tema 'Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil' foi o escolhido para a aplicação da redação do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) de 2022, deste domingo (13). O texto deverá ter no máximo 30 linhas e ser redigido no formato dissertativo-argumentativo.



Cerca de 20 minutos após os participantes começarem a prova, o ministro da Educação, Victor Godoy, anunciou o tema através de publicação no Twitter.

O tema da redação do Enem 2022 é: "Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil".#enem2022 — Victor Godoy (@victorv_godoy) November 13, 2022

Nas redes sociais, elogios estão sendo feitos à escolha do tema e internautas fizeram ligações entre o assunto e o atual governo, visto que Jair Bolsonaro (PL) não demarcou novas áreas para indígenas durante gestão. Em 2020, inclusive, o presidente declarou que acha o tamanho das áreas indígenas "abusivo".

Quem acompanhou o desfecho da criminalização contra os povos indígenas e o desgoverno provindo do Atual presidente sobre isso vai conseguir fazer uma redação linda, pois faltou política pública, faltou segurança, e faltou as punições adequadas aos crimes cometidos https://t.co/HM1E58sx7O — Gey (@itsGeyc) November 13, 2022

Achei o tema da redação fenomenal. Em um ano q ambientalistas foram mortos, seus corpos foram queimados e enterrados, só por defender a natureza e os indígenas. Onde celebridades do mundo todo se juntaram para q a Amazônia fosse defendida esse foi um tema extraordinário.#enem2022 — Mulher de 30 anos divorciada. 🍷✨ (@BNethielly) November 13, 2022

Cinco competências são avaliadas na correção da redação do Enem. De acordo com o Ministério da Educação (MEC), são estas: domínio da escrita formal da língua portuguesa; compreender o tema e não fugir do que é proposto; selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista; conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação e respeito aos direitos humanos.



Cada competência é avaliada por meio de seis níveis de desempenho, que podem resultar em uma pontuação de 0 a 200 pontos em cada competência. Ao final, a soma das pontuações das 5 competências resultam na nota da redação, que pode variar de 0 a 1.000 pontos.



Neste domingo (13), estão sendo aplicadas também as provas de linguagens e ciências humanas para quase 3,4 milhões de candidatos inscritos. São 45 perguntas para cada área de conhecimento e os estudantes deverão responder às 90 perguntas e redigir a redação até às 19h de hoje (horário de Brasília).