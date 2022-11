Namorado de Flordelis tem crise de choro após anúncio de condenação

O namorado de Flordelis, o produtor artístico Allan Soares, chorou copiosamente após ouvir condenação dada à ex-deputada pela morte do marido, o pastor Anderson do Carmo, na manhã deste domingo (13). O produtor artístico acompanhou os 6 dias de julgamento que ocorreram no Fórum de Niterói e precisou ser amparado por colegas após anúncio.

Confira:

Namorado se desespera e cai no choro ao ouvir condenação de Flordelis pic.twitter.com/0NoVm7QmRq — Portal do Holanda (@portaldoholanda) November 13, 2022

O casal está junto desde agosto de 2021, mesmo mês em que a pastora teve mandato cassado, acusada de ordenar a morte do marido, Anderson do Carmo. Em maio deste ano, um aparelho celular foi apreendido na cela de Flordelis, que justificou ter usado o eletrônico uma única vez para falar com o namorado. Uma punição de isolamento foi dada, porém suspensa por recomendação médica.

Allan e Flordelis se conhecem há, pelo menos, quatro anos. Em agosto de 2018, o produtor artisico postou uma foto ao lado do ex-casal, Flordelis e Anderson, onde escreveu na legenda: “Manhã e noite de sexta-feira abençoadas com os pastores Anderson do Carmo e Flordelis”.

Foto publicada por Allan Soares ao lado dos pastores Anderson do Carmo e Flordelis, em agosto de 2018 | Foto: Reprodução/Redes Sociais

Mãe e filha biológica foram condenadas por tentativa de homicídio e associação criminosa armada. Flordelis e Simone dos Santos Rodrigues foram sentenciadas a 50 anos e 28 dias e a 31 anos e 4 meses de prisão, respectivamente. Os demais réus, Marzy Teixeira, André Luiz de Oliveira e Rayane dos Santos foram inocentados.