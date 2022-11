Defesa Civil de Maricá cadastra 23 guarda-vidas voluntários

A Defesa Civil de Maricá cadastrou 23 guarda-vidas voluntários, neste sábado (12/11), em ação realizada na praia da Barra. Os aprovados, todos maiores de 18 anos, participaram de simulado de primeiros socorros e de resgate de vítima de afogamento. O objetivo da ação foi incentivar a participação dos maricaenses em atividades de apoio ao Grupamento de Prevenção e Salvamento Marítimo. Eles atuarão a partir de dezembro nas praias da cidade.

Os 23 guarda-vidas (20 homens e três mulheres) são jovens e adultos que, devido a interesses pessoais e espírito cívico, dedicam parte de seu tempo na realização de atividades voluntárias de bem-estar social. São pessoas que buscam transformar a realidade ao seu redor, e vão contribuir, principalmente, na prevenção a afogamentos.

Uma das aprovadas no teste, Ana Cecília Cuppit, de 41 anos, moradora de Itaipuaçu, resolveu se voluntariar para aperfeiçoar a forma física e conseguir uma vaga na próxima seleção de salva-vidas do órgão municipal. “Quero melhorar para estar apta na próxima seleção e também ajudar nas praias nesse trabalho de salvamento”, afirmou.

Aprovados em concurso reforçam a equipe em dezembro

Hoje, o município possui 32 salva-vidas que atuam em 14 postos de salvamento ao longo dos 46 km de orla. A partir de dezembro, a Defesa Civil terá o reforço de 62 profissionais aprovados no concurso público e serão criados mais oito postos de salvamento nas praias. O coordenador geral do órgão, Valdeci do Amparo Trindade, explica que os voluntários não têm vínculo com a Prefeitura e darão suporte aos guarda-vidas efetivos nas praias. “Eles devem atuar integrados com nossa equipe, ajudando nos salvamentos de banhistas”, disse o coordenador.