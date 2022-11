Fabricio Pires e Giovanna Justo defenderão o 1º pavilhão do Acadêmicos de Niterói

A Acadêmicos de Niterói apresentou os defensores do seu pavilhão para o carnaval de 2023. Fabricio Pires e Giovanna Justo formam o primeiro casal de Mestre-sala e Porta-bandeira da agremiação em sua estreia na Série Ouro, na Marquês de Sapucaí. A dupla, que no último carnaval recebeu diversos prêmios, irá em busca dos 40 pontos.

Giovanna já foi campeã no Grupo Especial quatro vezes. Duas pela Mangueira e duas pela Unidos da Tijuca. A porta-bandeira também já ganhou 3 vezes o Estandarte de Ouro. 2004 pela Mangueira, 2011 Unidos da Tijuca e 2014 pela Vila Isabel. Fabrício Pires é experiente no mundo do carnaval e tem passagens pela Caprichosos, Tradição, Cabuçu, Portela, Mocidade, Porto da Pedra e São Clemente.

A caçulinha da Série Ouro será a 6ª escola a desfilar na sexta-feira de carnaval na Marquês de Sapucaí com o enredo "O Carnaval da Vitória", desenvolvido pelo carnavalesco André Rodrigues.