São Gonçalo torna obrigatório uso de máscara em unidades públicas de saúde

O uso de máscara passou a ser obrigatório em todas as dependências das unidades públicas de saúde de São Gonçalo, tanto para o público interno quanto para o externo. A portaria nº 32 foi publicada no Diário Oficial, na última quinta-feira (10). O mesmo documento emitido pela Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo também recomenda o uso de máscaras para públicos e situações específicas.

Fora das unidades de saúde, as máscaras estão recomendadas para pessoas com sintomas gripais, casos suspeitos ou confirmados de covid-19 e pessoas que tenham tido contato próximo com caso suspeito/confirmado de covid-19 em qualquer local.

Para as pessoas com fatores de riscos para complicações do coronavírus, em especial imunossuprimidos, idosos, gestantes e pessoas com múltiplas comorbidades, a recomendação do uso de máscaras é para os locais fechados e mal ventilados, locais com aglomeração de pessoas ou na ocorrência de surto de covid-19 em determinado local ou instituição – situações de maior risco de contaminação pela covid-19.

O uso de máscaras faciais também é recomendado para todos os indivíduos que estejam em local com ocorrência de surto de covid-19, devido ao potencial risco de transmissão por pessoas assintomáticas.

A nova medida foi adotada com intuito de manter a prevenção, o controle e a redução da transmissão da covid-19 e suas variantes. As precauções foram tomadas junto ao Gabinete de Crise com o aumento dos casos da doença no Estado do Rio. A medida também foi tomada, como precaução, levando em consideração o surgimento de uma das mais recentes variantes, a BQ.1, uma sublinhagem de BA.5, da Ômicron, que carrega mutações em pontos importantes do vírus.

Centro de Triagem - O município de São Gonçalo conta com dez pontos de testagem para detectar o coronavírus. O Centro de Triagem, no Zé Garoto, além da testagem, também realiza o atendimento médico para os gonçalenses que testam positivo. O local funciona neste sábado (12) até as 18h e depois retorna na segunda-feira (14), a partir das 8h. As demais unidades de testagem voltam a funcionar na próxima quarta-feira (16).

Neste domingo (13), a orientação é que, caso haja necessidade do paciente ser avaliado para realização do exame específico para Covid-19, o mesmo procure qualquer unidade de urgência e emergência para uma avaliação clínica.

A Secretaria Municipal de Saúde orienta que o gonçalense mantenha os hábitos de lavar as mãos ou higienizá-las com álcool em gel, além de manter o esquema vacinal em dia.