CCR Barcas anuncia o encerramento de suas atividades em fevereiro de 2023

Nesta sexta-feira (11), a empresa CCR Barcas anunciou o encerramento de suas atividades em fevereiro de 2023. A concessionária confirmou que já está adotando procedimentos para findar os serviços prestados, que deve ocorrer em 12 de fevereiro de 2023.

A empresa afirma que houveram muitas tentativas de se chegar a um acordo com o Governo do Estado do Rio de Janeiro, mas as negociações não chegaram a um consenso. A medida já foi informada às autoridades para que o Estado possa tomar as providências necessárias para dar continuidade a prestação de serviços do transporte aquaviário.