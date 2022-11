Marcelo Delaroli assina ordem de início para obras no Bairro Chic e Meu Sossego

Mais dois bairros de Itaboraí serão contemplados com pavimentação asfáltica, drenagem urbana e sinalização viária. O prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli, assinou a ordem de início para obras nos loteamentos Bairro Chic e Meu Sossego, na manhã desta sexta-feira (11), na Praça do Sossego. Ao todo, serão 16 ruas beneficiadas, totalizando mais de 3km de obras, com cerca de R$7 milhões de investimento.

As obras fazem parte do Programa Governo Presente, da Secretaria de Estado das Cidades (SECID), em parceria com a Prefeitura de Itaboraí, por meio de um Termo de Cooperação Técnica. O projeto foi elaborado pelo Núcleo de Projetos da Secretaria Municipal de Obras (SEMOB), e contou com a participação do, na época coordenador, e agora deputado estadual eleito, Guilherme Delaroli.

A assinatura foi realizada junto ao gestor de contratos da SECID, Pedro Lázaro, e do representante da empresa que vai executar a obra, Paulo Guasti. Estiveram presentes também o secretário municipal de Obras, Sandro Construforte; o secretário municipal de Governo, Diogo Cabral; a coordenadora do Núcleo de Projetos da Secretaria Municipal de Obras (SEMOB), Alyne Felizardo; o vereador Marquinhos Orelha e a população.

"Essa região é mais uma de Itaboraí que ficou esquecida por muito tempo, largada e abandonada. Mas hoje pudemos dar ordem de início a 16 ruas que serão asfaltadas. Sabemos que o nosso município precisa avançar muito, mas o que prometemos foi trabalhar e não vamos para um minuto sequer", disse Marcelo Delaroli.

Comerciante do bairro Sossego há mais de 30 anos, Francivaldo Brito, de 52 anos, falou da alegria deste momento, em presenciar a ordem de início das obras, que vão trazer infraestrutura para a região.

"Que conquista maravilhosa, uma vitória para nós. Já passaram várias gestões e nunca ninguém olhou por nós. Precisou vir Marcelo Delaroli para ser o prefeito de Itaboraí, para a gente ter essa conquista. Estou muito feliz e tenho certeza que os moradores do bairro também", comentou.

Na última sexta-feira (04), outros dois bairros foram contemplados com a assinatura da ordem de início das obras, sendo Porto das Caixas e Vila Visconde. Em Porto das Caixas serão beneficiadas 38 ruas, totalizando mais de 10km de obras. Já em Vila Visconde, serão 16 ruas, com aproximadamente 9km de obras.