'Caravana de Arte e Lazer' vai passar por três bairros

A Fundação de Artes, Esporte e Lazer (Faesg) segue com o calendário do ‘Caravana de Arte e Lazer’ e nos próximos dias o projeto vai passar por três diferentes bairros.

Neste sábado (12), os moradores do bairro Miriambi vão ter acesso às atividades oferecidas durante a realização do projeto, como brincadeiras lúdicas, atividades esportivas e artísticas, oficinas de pintura e desenhos, pintura facial, brincadeiras e aulas de dança. A ação será na Rua Alvorada, número 223, Campo da Alvorada.

No domingo (13), a Caravana vai estar na Rua Capitão Acácio, Largo do Patrimônio, no bairro Boaçu. E na terça-feira (15), feriado do Dia da Proclamação da República, a Caravana de Arte e Lazer será realizada na Praça Leonor Correia (Praça da Trindade).

O projeto foi criado com o objetivo de percorrer as principais áreas de vulnerabilidade social da cidade, levando práticas sociais, esportivas e recreativas às crianças. Através das atividades, ao longo dos meses, dezenas de locais do município receberão as ações de lazer.