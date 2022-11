Shopping Multicenter Itaipu promove 'Natal nas Nuvens'

O Shopping Multicenter Itaipu, localizado na Região Oceânica de Niterói, abre a temporada de Natal com evento no dia 12 de Novembro, a partir das 16h, no estacionamento externo com uma programação gratuita para toda a família.

Com o tema “Natal nas nuvens”, a Praça de Eventos do Multicenter contará com uma linda decoração lúdica inspirada na fantasia e com elementos de balonismo, além de uma árvore de luz com 8 metros de altura no estacionamento externo, levando o clima natalino para todo o shopping.

O evento de abertura contará com a presença de uma cantada especial com alunos da escola Canadense Niterói, apresentação teatral "A Grande Viagem”, da Arte Corpo Teatro e Cia, animadores e, claro, a tradicional chegada do bom velhinho, levando muita magia e emoção ao shopping.

A Cantata da Escola Canadense Niterói é um espetáculo bilíngue que contará com apresentação do especial “Christmas Carol” reunindo os alunos das turmas do 1º ao 3º ano do Ensino Fundamental com muita música, dança e a magia do Natal com canções conhecidas em todo o mundo.

“Trazer os nossos alunos para apresentar esse espetáculo no Multicenter Itaipu é uma grande honra, pois podemos dividir com a comunidade local um pouco do trabalho desenvolvido em nossa escola. Os alunos estão radiantes (e nós também) para este evento que ficará eternizado em nossos corações”, ressalta Kate Silva, coordenadora do Elementary School da Escola Canadense de Niterói.

O espetáculo "A Grande Viagem” apresentará historicamente o trajeto realizado pelos Três Reis Magos: Balthazar, Gaspar e Melchior. Em suas trajetórias, se encontram com uma menina misteriosa, que diz ser a própria Estrela Guia que está ali com a missão de levá-los rumo a realização de seus sonhos. Numa narrativa repleta de surpresas e personagens inusitados, eles encontram com o Sr. Salamaleiko (um mercador da cidade), o Rei Herodes e Saló, dona de uma hospedaria, além de se depararem com a cobiça particular que permeia a vida do ser humano, ao encontrarem um poço de petróleo e se utilizarem da mentira para enriquecerem sozinhos. O sonho do quarteto é a todo momento ameaçado pelos obstáculos do caminho, e é o desejo por um mundo mais justo e digno de se viver, que não permite que desistam.

Também no dia 12 de novembro, o shopping dá início a ação social Mural do Coração, que ocorrerá até o dia 04 de dezembro. Este ano, 80 crianças de 2 a 6 anos, da Creche Comunitária Minha Querência, localizada no Cafubá, poderão ser apadrinhas com kit presente contendo um brinquedo, roupa e calçado, que será entregue especialmente pelo Papai Noel do shopping Multicenter Itaipu.

Serviço:

Evento: Natal nas Nuvens do Shopping Multicenter Itaipu

Endereço: Estr. Francisco da Cruz Nunes, 6501 – Itaipu - Niterói

Quando: 12 de novembro, sábado

Horário: A partir das 16h

Onde: Estacionamento externo

Gratuito